Ad Halloween per la prima volta al cinema arrivano Carolina e Topo Tip.

Dal 29 ottobre al 1 novembre arriva al cinema un evento da non perdere: Carolina e Topo Tip ne Il mistero di Halloween.

Dopo aver conquistato milioni di lettori con storie che lo vedono protagonista dei best seller editi dal 2003, Topo Tip ha conquistato anche il pubblico su web grazie ai video di Baby Dance realizzati con Carolina Benevenda. In meno di un anno questo straordinario duo ha conquistato la rete con un canale YouTube che conta più di 280 mila iscritti e 200 milioni di visualizzazione.

Ma ora Carolina e Topo Tip sono pronti per il grande salto: conquistare il mondo cinematografico. Un evento unico in cui cantare e ballare con mamma e papà all’interno di uno dei luoghi più magici per eccellenza: la sala cinematografica. I nostri amici non saranno soli in questa avventura: ovviamente in loro compagnia ci sarà anche Coniglietta.

“Per la prima volta – si legge nel comunicato stampa – i bambini avranno l’opportunità di interagire con i loro beniamini sul grande schermo e aiutarli a risolvere piccoli enigmi, trovare indizi o addirittura procurare l’ingrediente speciale per una pozione magica. Carolina, infatti, sta preparando una fantastica festa a tema musica e magia, ma il misterioso Spiumacchio ha fatto sparire tutte le canzoni! Chi è Spiumacchio? Dove ha nascosto le canzoni? E perché ha fatto questo brutto dispetto? Carolina, Topo Tip e Coniglietta lo scopriranno attraverso un percorso costellato di buffi incontri e personaggi bizzarri, ma sempre con l’aiuto gli uni degli altri, di un libro magico e soprattutto dei bambini in sala. Passo dopo passo, canzone dopo canzone, questa sarà un’avventura entusiasmante ed esilarante dove i bambini saranno i veri protagonisti. Solo grazie a loro si potrà festeggiare insieme con una nuova baby dance: un sorprendente regalo di Halloween!”

Appuntamento al cinema dal 29 ottobre al 1 Novembre!

Credit foto@Ufficio Stampa Daniele Mignardi PromopressAgency