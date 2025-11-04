In occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, i musei e i luoghi della cultura statali aprono le loro porte gratuitamente al pubblico. La data rientra tra le tre giornate a ingresso gratuito istituite dal Ministero della Cultura (MiC), insieme al 25 aprile (Festa della Liberazione) e al 2 giugno (Festa della Repubblica), per celebrare ricorrenze di grande valore storico e simbolico per l’Italia.

L’iniziativa, parte delle aperture straordinarie promosse dal MiC in occasione del ponte di Ognissanti, consente ai visitatori di accedere gratuitamente ai principali musei, aree archeologiche e parchi monumentali del Paese. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con prenotazione obbligatoria laddove prevista.

Il programma completo delle aperture è consultabile sul sito ufficiale del Ministero della Cultura:

👉 cultura.gov.it/evento/4-novembre-2025

Cosa visitare gratuitamente

A Roma, gli appassionati d’arte e di storia potranno visitare senza biglietto alcuni dei luoghi più iconici della Capitale:

Pantheon , recentemente tornato all’ingresso gratuito in occasione delle giornate speciali;

, recentemente tornato all’ingresso gratuito in occasione delle giornate speciali; Castel Sant’Angelo , con i suoi suggestivi panorami sul Tevere;

, con i suoi suggestivi panorami sul Tevere; Colosseo, simbolo per eccellenza della storia di Roma e del Paese.

Spostandosi appena fuori città, a Tivoli sarà possibile ammirare Villa Adriana, capolavoro dell’architettura romana imperiale e sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO.