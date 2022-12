#2022suTikTok: dalla musica ai libri, un anno di contenuti

Per TikTok è tempo di fare un bilancio dell’anno che sta per finire, tra dirette dallo spazio, eventi musicali, lettura e sport.

La fine dell’anno è l’occasione perfetta per fare un bilancio sui dodici mesi che ci lasciamo alle spalle e anche TikTok non si sottrae all’appuntamento. La piattaforma chiude un 2022 nel segno dell’intrattenimento, della scoperta e della conoscenza. Da una parte, infatti, ha regalato uno sguardo inedito ed esclusivo sugli eventi più amati – dal Festival di Sanremo all’Eurovision Song Contest passando per i grandi match sportivi –, definendo un nuovo modo di fare entertainment sul web.

Dall’altro lato, invece, ha cercato di saziare le curiosità enciclopediche della community puntando su tematiche importanti come la scienza. I video più amati su TikTok nel 2022 rivelano, così, le grandi passioni degli italiani, coltivate grazie all’originale inventiva di creator d’eccezione. Una fra tutti, Samantha Cristoforetti, che ha portato TikTok dove nessuno era mai arrivato prima con diversi momenti di interazione in diretta esclusiva.

Foto da Ufficio Stampa TikTok

Inoltre, la piattaforma ha raccontato gli eventi più rilevanti del grande e del piccolo schermo, svelandone i retroscena. È il caso del Festival de Cannes e del Festival del Cinema di Venezia mentre gli hashtag #CinemaTok e #DietroLeQuinte hanno ottenuto rispettivamente1.2 miliardi e 2.7 miliardi di visualizzazioni. Grande coinvolgimento anche con #TikTokCalcio, hashtag da 9,4 miliardi di visualizzazioni che raccoglie i momenti salienti dei professionisti, video amatoriali e tutorial sulle tecniche di gioco.

Ampio spazio anche allo sport femminile grazie alla partnership con UEFA Women’s EURO 2022 e l’apertura dell’account FIGC Azzurri e Azzurre,. Tra i nuovi campioni in piattaforma: il tennista Matteo Berrettini e il calciatore Zlatan Ibrahimovic. Ma l’attenzione è anche verso il pianeta, con una community sempre più impegnata in termini di sostenibilità, come confermano i trend #EcoFashion e #SecondaMano rispettivamente con oltre 52 e 39 milioni di visualizzazioni.

Foto da Ufficio Stampa TikTok

I libri e la musica nel cuore dei TikToker

E che dire di #BookTok? Da pochi appassionati a fenomeno globale, l’interesse per la lettura ha coinvolto sempre più persone sulla piattaforma. Nel nostro Paese sono state oltre 1,3 miliardi le visualizzazioni per #BookTokItalia – cresciute del 422% rispetto a fine anno scorso. I generi più amati? Le storie d’amore, in tutte le loro forme (38 milioni di visualizzazioni per #romanzirosa) e il genere fantasy (oltre 27 milioni le visualizzazioni per #librifantasy). Zerocalcare e Roberto Saviano gli autori d’eccezione che si sono uniti alla community nel corso dell’anno, incontrando i loro lettori durante eventi dedicati.

LEGGI ANCHE: — Wrapped 2022, come creare il tuo best of dell’anno su Spotify

Foto da Ufficio Stampa TikTok

Tutto, ovviamente, avviene a suon di musica, elemento distintivo della piattaforma e protagonista di ogni contenuto. E su TikTok la musica è scoperta di nuovi talenti e riscoperta di brani del passato, remix e mash-up che annullano le distanze tra generazioni. Tra i contenuti musicali più amati del 2022 ci sono l’esibizione in cui Blanco e Mahmood intonano Brividi dal balcone dell’hotel di Sanremo e i divertenti video dietro le quinte con cui Francesca Michielin ha raccontato X Factor 2022. Le canzoni più ascoltate? Shakerando di Rhove, Caramello di Rocco Hunt & Elettra Lamborghini & Lola Indigo, Tu Comm’a Mme di Gianni Celeste. Fedez (@fedez), i Måneskin (@therealmaneskin) e Jovanotti (@lorenzojova) sono, invece, gli artisti sul podio per numero di visualizzazioni.

E per il 2023 iniziano già a delinearsi le prime tendenze con l’intrattenimento sempre più su misura, personalizzato e nel segno dell’allegria. Infine, la centralità delle community, come luogo di ritrovo, condivisione, scambio, laboratorio di idee, stimolo e supporto reciproco e, perché no, per portare un cambiamento anche nella propria vita reale.

Foto da Ufficio Stampa TikTok Italia