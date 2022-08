10 luoghi magici in Italia da visitare a Settembre: dove andare

Avete intenzione di partire a settembre e fare un giro in Italia? Scegliete tra questi dieci posti magici e non ve ne pentirete

L’Italia è un Paese magico dove la bellezza dei paesaggi e la meraviglia di borghi e musei lo rendono unico e inimitabile. Sono tanti i luoghi da visitare e in questo articolo troverete una lista dei dieci posti più belli da vedere. Il periodo ideale per farlo è settembre, di seguito tutti i dettagli.

Italia, 10 luoghi da visitare a settembre: quali sono

I 10 luoghi in Italia più gettonati sono:

Val di Fassa

Lago di Tenno

Castelli in Emilia-Romagna

Bologna

Cinque Terre

Val d’Orcia

Rocca Calascio

Ostuni

Sicilia Occidentale

Lampedusa

Val di Fossa si trova nelle Dolomiti del Trentino ed è un paradiso naturale dove gli amanti del Nordic walking, mtb, canyoning e trekking troveranno la loro comfort zone. Il centro maggiore è Moena, ma è da visitare anche Soraga.

Il Lago di Tenno, anche questo in Alto Adige è un luogo incantato dove l’acqua cristallina si incastona ai piedi del Monte Misone a 570 metri d’altezza. Anche questa è una meta strepitosa per gli amanti della montagna e del trekking.

Il tour dei Castelli in Emilia-Romagna è un modo diverso per conoscere una parte della regione per alcuni sconosciuta. Chi vorrà intraprendere questo percorso deve assolutamente visitare Castell’Arquato, Vigoleno, Soragna e Bardi, essi hanno degli scorci panoramici e strutture di architettura romanica.

Qualora vogliate fare tappa a Bologna non potrete fare a meno di fare una passeggiata sotto il portico più lungo del mondo fino ad arrivare al Santuario di San Luca. Per non parlare della mostra dedicata a Monet e gli impressionisti a Palazzo Albergati. Infine concedetevi una bella scorpacciata di tortellini.

Anche le Cinque Terre meritano di essere visitate. Esse sono cinque borghi, uno accanto all’altro, caratterizzati da una serie di case colorate liguri a picco sul mare meraviglioso che vi si trova. E’ possibile fare il tour con un treno regionale o facendo trekking tra una terra e l’altra.

La Val d’Orcia si trova in Toscana ed assomiglia ad un dipinto. Si tratta di un insieme di borghi, da Montalcino a Montepulciano, dove la natura ha la meglio tra le colline sinuose e i cipressi.

Poi ancora Ostuni, la famosa città bianca della Puglia caratterizzata dai vicoli scintillanti e un’architettura meravigliosa. Non mancherà la possibilità di visitare spiagge del versante adriatico pugliese ed è il punto di partenza per raggiungere Martina Franca, Locorotondo, Cisternino e Alberobello con i suoi celebri trulli. Infine La Sicilia occidentale e Lampedusa. Entrambi con città indimenticabili e panorami mozzafiato dove il mare incontaminato vi sorprenderà, lasciando il segno.

FOTO: SHUTTERSTOCK