Film di Natale in tv, dove e quando vederli sulle reti RAI e Mediaset

Non avete ancora visto i film di Natale? Ecco cosa c'è in programma per questi giorni festivi, dal 23 al 26 tutto l'elenco

Il Natale è alle porte e domani saremo tutti pronti a festeggiare la Vigilia in famiglia tra piatti e bevande da condividere. Dopo la prima parte dell’anno, è tempo di rilassarsi e trascorrere qualche giorno in pieno relax sul divano e in compagnia di qualche film che rimanda all’atmosfera natalizia.

In questo articolo riporteremo la lista di tutti i film che andranno in onda in questi giorni sulle reti Rai e Mediaset.

Film di Natale, la lista completa

Questa sera su Rai 2 sarà trasmesso Un Natale senza tempo, in programma alle ore 21.20. Su Rete 4 alle 21.30 The Family Man, la commedia con Nicolas Cage. Italia Uno andrà in onda Now You See Me – I maghi del crimine con Daniel Radcliffe alle 21.17.

Il 24 dicembre il pubblico potrà guardare:

Rai Uno: ore 14.30 Belle&Sebastien: Amici per sempre, la sera della Vigilia è in programma Ailo – Un’avventura tra i ghiacci, il docu-film che parla della vita della renna Ailo, raccontata in sedici mesi e quattro stagioni;

Rai Due: ore 21.20 Il mio valzer di Natale;

Canale 5: ore14.45 Christmas at the Palace.

Italia Uno: ore 14.25 Balto e poi La fabbrica di cioccolato. Alle 19.30 è in programma il film natalizio Il Grinch e successivamente Una poltrona per due.

Rete 4: ore 21.23 L’amore non va in vacanza.

Il 25 dicembre:

Rai Due: ore 14.50 Il Mio Desiderio Per Natale seguito poi da Natale allo Starlight. La sera andrà in onda il film La Giostra Dell’Amore.

Rai Tre: andrà in onda Coco.

Canale 5: ore 16.45 andrà in onda Una Tata Magica, in prima serata All Together Now Kids.

Italia Uno: ore 8.55 La gabbianella e il gatto. Ore 16.20 Polar Express, ore 19.30 Elf ed in prima serata La banda dei Babbi Natale.

Rete 4: ore 20.30 sarà trasmesso il film Via col vento.

Il 26 dicembre:

Rai Uno: Maleficent – Signora del male con Angelina Jolie.

Rai Due: in prima serata il film Feliz Navidad.

Canale 5: in prima serata Natale a Cinque Stelle

Italia Uno: ore 10.25 Balto – sulle ali dell’avventura, in prima serata Freedom – Oltre il confine.

Rete 4: in prima serata Unknow – Senza identità.

FOTO: @kikapress