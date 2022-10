The House of Peroni Nastro Azzurro: a Roma il closing party con il Dj set di MACE

The House of Peroni Nastro Azzurro: l’iconico brand si congeda dalla splendida cornice di Pacifico a Palazzo Dama a Roma.

Si è chiusa con una serata d’eccezione la prima House of Peroni Nastro Azzurro italiana – ospitata a Palazzo Dama – che per tutta l’estate ha intrattenuto i suoi ospiti con serate speciali ed esclusive. L’ultima serata, se possibile, è stata ancora più esclusiva grazie al Dj set di MACE.

Il Dj set si è tenuto in chiusura e ha animato la serata facendo ballare ospiti VIP e volti noti dell’intrattenimento italiano. Un vero e proprio secret show nel cuore di Roma, imperdibile e memorabile per tutti i presenti.

Aperta a maggio di quest’anno, The House of Peroni Nastro Azzurro è stata la casa di una experience raffinata ma inclusiva. La filosofia del brand, Vivi Ogni Momento, ha preso vita in un ambiente elegante ed accogliente.

Durante il closing party, gli ospiti hanno toccato con mano per l’ultima volta, in questa stagione, il concetto di ospitalità italiana di Peroni Nastro Azzurro. In una serata quasi estiva, l’esperienza gastronomica è stata come sempre di altissima qualità, con la birra italiana al centro delle degustazioni.

