La nuova nascita dei Subsonica

Esce venerdì 12 ottobre 8 (Sony Music), il nuovo e ottavo album dei Subsonica.

“Una nuova nascita per la band”, come sottolinea lo stesso Samuel davanti ai giornalisti, nella conferenza stampa tenuta nella splendida cornice di Castel Del Monte, in Puglia. Un luogo scelto non a caso, dalla forma ottagonale e ricco di riferimenti mistici: il numero 8, in questo senso, è ovunque.