I cantanti attaccano Matteo Salvini dopo il post su Sergio Sylvestre

Matteo Salvini attacca Sergio Sylvestre, ma si attira addosso le critiche di Elodie, Fedez e Alessandra Amoroso: ecco cosa è successo.

Fa ancora discutere l’esibizione di Sergio Sylvestre in finale di Coppa Italia, quando si è bloccato sulle parole dell’inno nazionale: in tanti l’hanno attaccato sul web, in un coro al quale si è aggiunto anche Matteo Salvini. Ma il leader della Lega, però, è stato a sua volta criticato per le sue parole da parte dei colleghi del buon Sergio. Ma cosa sarà successo?

Matteo Salvini contro Sergio Sylvestre: il post

La storia ormai la conosciamo tutti. Sergio Sylvestre ha cantato l’inno nazionale prima di Napoli-Juventus, bloccandosi sulle parole di Mameli. Il motivo, spiegato da lui stesso in una Instagram Stories, era la grandissima emozione e la tristezza di uno stadio vuoto.

Motivazioni che non sono piaciute al leader della Lega Matteo Salvini, che ha ripostato sui suoi canali social il video dell’esibizione di Sergio Sylvestre con tanto di commento al vetriolo.

“Sbaglia l’inno e saluta col pugno chiuso – ha scritto l’ex ministro dell’Interno – ma dove l’han trovato? No comment”.

Fedez contro Salvini: il post del marito di Chiara Ferragni

Tanti suoi follower hanno messo like, ma molti altri hanno voluto mostrare anche la propria solidarietà a Sergio Sylvestre, scrivendo un messaggio direttamente sotto il post di Salvini. Tra tutti, spiccano i commenti di tre cantanti: Fedez, Elodie e Alessandra Amoroso.

Il marito di Chiara Ferragni (mai tenero con Salvini), ha ripreso il post del leader leghista in una Stories, scrivendo: “Ma tu non eri quello che ai mondiali tifava Francia? Vai a fare i TikTok che è meglio. Pieno supporto a Sergio Sylvestre”.

Elodie contro il leader della Lega: “piccolo uomo”

Sulle stesse corde anche Elodie, che Sergio Sylvestre lo conosce bene (i due hanno partecipato insieme ad Amici 15, arrivando rispettivamente seconda e primo).

“Non perde mai l’occasione per dimostrare quello che è, un piccolo uomo”, è quanto ha scritto l’interprete di Andromeda e di Margarita sul profilo Twitter di Salvini.

Alessandra Amoroso difende Sergio Sylvestre

Chiude la lista Alessandra Amoroso che in una Instagram Stories non fa riferimento direttamente a Salvini, ma agli attacchi ricevuti da Sergio in questi giorni.

“Cosa possiamo dire ancora a questo schifo di persone hermanito mio Sergio Sylvestre – ha esordito la cantante – Si commentano da sole! Ignoranti e frustrati, però poi con gli hashtag tutti bravi! Per fortuna il mondo è pieno anche di gente migliore!! Ah Dio mio… Futtitene…! Ti voglio bene e quando ti emozioni rendi tutto speciale”.

Sergio Sylvestre risponde a Salvini: “Non può capire”

In realtà, già Sergio aveva avuto da ridire ai microfoni del Corriere della Sera, utilizzando parole dure contro il politico lombardo: “Dovrebbe cercare di capire cosa significa quel pugno o un movimento come il Black Lives Matter. In generale, dovrebbe informarsi meglio su cosa significa essere nero. Ma in fondo non può, lui non può capire cosa vuol dire essere nero. Io però sono nato così. Quando è morto George Floyd ho visto che hanno fatto tutti i post, non so se anche lui lo ha fatto. Se ha qualche dubbio sul significato del mio pugno, lo invito a chiamarmi”.

Insomma, il post di Salvini non ha fatto altro che innescare una gara di solidarietà per Sergio Sylvestre. Si può dire che il leader della Lega, che di solito è molto attento alla comunicazione, stavolta abbia toppato?

Foto: Kikapress