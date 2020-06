Lorella Boccia esplosiva nel video della canzone di Elodie, Takagi & Ketra: guardala

Lorella Boccia è la protagonista del videoclip di ‘Ciclone’, la nuova canzone di Takagi & Ketra, interpretata da Elodie, Gipsy Kings e Mariah.

Lorella Boccia fa impazzire tutti: l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi e poi conduttrice di vari programmi televisivi è ora la protagonista di Ciclone, il nuovo singolo di Takagi & Ketra. Ammirarla ballare in quel video è meraviglioso e lei è così vertiginosamente esplosiva da far perdere la testa!

Lorella Boccia protagonista del nuovo video di Takagi & Ketra

Partiamo dal principio. Ciclone si appresta a diventare uno dei tormentoni dell’estate 2020, firmata da Takagi & Ketra insieme a Davide Petrella, Federica Abbate e Miki La Sensa. Ad interpretare il brano, la coppia di autori ha chiamato Elodie, che duetta con il leggendario gruppo Gipsy Kings e con Mariah, un’artista internazionale di musica latina.

A completare il quadro, dunque, Takagi & Ketra hanno scelto Lorella Boccia come protagonista del video del loro nuovo brano. Un ruolo che la ballerina e conduttrice 28-enne non poteva non amare sin da subito, al punto che è stata lei a presentarne uno spezzone sulla sua pagina Instagram.

“È solo l’inizio…”, ha scritto la bella Lorella sul suo profilo Instagram ufficiale, nel quale la si vede ballare in maniera decisamente sensuale un pezzo del brano di Takagi & Ketra con Elodie. Pochi secondi capaci senza dubbio di far girare la testa a chiunque…

La ballerina di Amici fa impazzire i social col suo nuovo video

Chissà che il marito Niccolò Presta (figlio del famoso manager dei vip Lucio Presta) non sia geloso di questo nuovo ruolo della moglie! Lui e Lorella, non è un segreto, stanno insieme dal 2016 e dal 2019 sono marito e moglie…

Quel che certo è che tutti i numerosi scatti postati dalla ballerina su Instagram raccolgono sempre un grande numero di like. Anche questo video ha fatto altrettanto, superando le 130mila visualizzazione in poche ore!

