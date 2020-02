La Rappresentante di Lista Tour 2020: già sold out alcune date

La Rappresentante di Lista, formazione di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina torna live dal 7 marzo dopo l’esperienza a Sanremo al fianco di Rancore e Dardust

Partirà il 7 marzo da Livorno il nuovo tour de La Rappresentante di Lista, formazione guidata da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. I due sono appena rientrati dall’esperienza a Sanremo al fianco di Rancore e Dardust, con i quali si sono esibiti sul palco del Teatro Ariston nel brano “Luce” di Elisa.

Il nuovo tour completa un inizio 2020 molto speciale per La Rappresentante di Lista. La band, infatti, ha aperto il nuovo anno non solo con l’annuncio del tour e con la bellissima esperienza a Sanremo, ma anche con un’altra importante notizia: il brano “Questo corpo”, estratto dall’ultimo album “Go Go Diva” è stato inserito all’interno della colonna sonora della serie TV “The New Pope”, creata e diretta da Paolo Sorrentino. Inoltre, dal prossimo 19 febbraio, Veronica Lucchesi reciterà all’interno della nuova stagione de Il Cacciatore, in onda in prima serata su Rai2. In occasione della presenza di Veronica, che interpreta Maria, una cantante punk nella Palermo del 1996, La Rappresentante di Lista ha rielaborato, in chiave anni ’90, alcuni brani del disco “Go Go Diva” e comparirà in alcuni episodi con la formazione al completo (Dario Mangiaracina, Marta Cannuscio, Enrico Lupi, Roberto Calabrese, Erika Lucchesi) per interpretare proprio la band di Maria.

Pronta a far vibrare ancora molti palchi, La Rappresentante di Lista promette un nuovo show tutto da scoprire: uno spettacolo in cui le canzoni fluttuano all’interno di una drammaturgia visionaria, dove il teatro e la musica si mischiano per dare forma a utopie, desideri e lasciare spazio alla meraviglia. Il duo, che nel 2019 si è esibito anche sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma, è a oggi tra le nuove realtà più trasversali e interessanti del panorama musicale contemporaneo e, dall’uscita dell’ultimo disco di inediti, seguito da un tour che ha contato oltre 50 date nei maggiori club e nei principali festival estivi, sta continuando ad affascinare la critica e a conquistare un pubblico sempre più numeroso, grazie al carisma e alle trasversali capacità performative che la formazione riesce a portare sul palco.

Ottimi e meritati traguardi per una band che nasce nel 2011 dall’incontro tra la cantante e il chitarrista. I due si erano conosciuti a Milano l’anno prima durante l’allestimento di uno spettacolo teatrale e si erano successivamente spostati a Palermo per unirsi a un gruppo di artisti della scena musicale siciliana tra cui Roberto Cammarata, chitarrista e produttore palermitano. Grazie anche alla collaborazione con questi musicisti nasce il primo album de LRDL che verrà pubblicato nel 2014 dall’etichetta bolognese Garrincha Dischi. Da Palermo parte il primo tour del duo e (Per la) Via di Casa viene candidato alle Targhe Tenco come miglior disco d’esordio. Dario e Veronica iniziano a scrivere il secondo disco Bu Bu Sad già durante questo primo tour strutturando quella che sarà la loro cifra stilistica: una scrittura fortemente visionaria e una sintesi tra cantautorato e sonorità elettroniche. Dalla primavera del 2015 il trombettista Enrico Lupi e la percussionista Marta Cannuscio entrano a far parte del gruppo. A settembre Veronica è nominata miglior voce femminile della scena indie dal MEI e la band è tra i 60 finalisti di Sanremo Giovani con il singolo Apriti Cielo!. A Dicembre dello stesso anno esce Bu Bu Sad (candidato alle Targhe Tenco come miglior disco dell’anno) e si unisce alla band anche Erika Lucchesi, sorella di Veronica. Nel Marzo del 2017 esce Bu Bu Sad live registrato durante il tour nei club. Nell’Agosto dello stesso anno la band è ospite dello Sziget Festival e della rassegna Musicultura.

Dopo un tour di oltre 200 date, a Gennaio del 2018, la Rappresentante di Lista porta in scena Bu Bu Suite: riscrittura per ensemble di musica da camera del repertorio della band in collaborazione con il M° compositore Francesco Leineri. La produzione del terzo disco ha inizio all’interno dello studio Fat Sounds di Palermo in collaborazione con il produttore storico Roberto Cammarata e con il supporto della band che continua ad ampliarsi con l’ingresso del batterista Roberto Calabrese.

È l’incontro con il produttore Fabio Gargiulo che riporta la band a Milano. Qui si definisce la scrittura e la creazione di “Go Go Diva”, terzo album in studio del gruppo.

Prossime date tour:

07/03 Livorno – The Cage

14/03 Roma – Monk *SOLD OUT

15/03 Roma – Monk – NUOVA DATA

19/03 Milano – Alcatraz

20/03 Padova – Hall

26/03 Bologna – Locomotiv – NUOVA DATA

27/03 Bologna – Locomotiv *SOLD OUT

28/03 Bari – New Demodé

02/04 Parigi – La Boule Noir

05/04 Londra – The Garage

10/04 Brescia – Latteria Molloy

17/04 Torino – Hiroshima Mon Amour

24/04 Senigallia (AN) – Mamamia

25/04 Firenze – Flog

