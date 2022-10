‘Indie Jungle’, Giorgio Poi nella seconda puntata: la clip in anteprima esclusiva

Sabato 22 ottobre, alle 20.10 su Sky Arte, il secondo appuntamento di stagione con ‘Indie Jungle’ che porta sul palco Giorgio Poi. La clip esclusiva in anteprima.

Nuovo appuntamento su Sky Arte con Indie Jungle, programma di approfondimento musicale in dodici puntate monografiche. Dopo il debutto di stagione con Ditonellapiaga, lo show porta sul palco Giorgio Poi, protagonista della seconda puntata in onda sabato 22 ottobre alle ore 20.10 su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) e disponibile in streaming su NOW e on demand.

Considerato tra gli autori più interessanti del panorama indie italiano, ha esordito nel 2021 con il progetto ‘Gommapiuma’ per arrivare alla recentissima collaborazione internazionale con Rob & Jack Lahana e Gordon Tracks sulle note di Haute Saison. Alla direzione del videoclip nientemeno che l’attrice Natalie Portman. Quindi, Giorgio Poi è tornato lo scorso giugno con il singolo Ossesso, canzone che racconta un’intensa alchimia fisica pronta a esplodere tra le mura di casa.

Foto da Ufficio Stampa BiG TIME

In attesa della puntata di sabato 22 ottobre con Giorgio Poi, è disponibile per tutta la settimana in streaming gratuito per tutti a questo link la puntata dedicata a Ditonellapiaga. La nuova stagione si prepara, quindi, a ospitare tra gli altri Willie Peyote, Mobrici, Giovanni Truppi e Rancore. Di seguito il calendario completo:

15 ottobre 2022 Ditonellapiaga

22 ottobre 2022 Giorgio Poi

29 ottobre 2022 Willie Peyote

05 novembre 2022 Studio Murena

12 novembre 2022 Laila Al Habash

19 novembre 2022 Mobrici

26 novembre 2022 Franco 126

03 dicembre 2022 Bartolini

10 dicembre 2022 Giovanni Truppi

17 dicembre 2022 Hu

07 gennaio 2023 Dutch Nazari

14 gennaio 2023 Rancore

Indie Jungle è un programma scritto da Max De Carolis e Fabio Luzietti e prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte. In onda dal 15 ottobre su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) e disponibile in streaming su NOW e on demand. Ogni puntata sarà inoltre visibile in streaming gratuito per tutti sul sito di Sky Arte per tutta la settimana successiva alla messa in onda. Tutti i concerti sono stati registrati in studio presso il Teatro 1 di Cinecittà a Roma.

Foto da Ufficio Stampa BiG TIME