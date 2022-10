Giorgia, il nuovo singolo inedito è ‘Normale’: l’annuncio social

A sei anni dall’ultimo album di inediti, Giorgia torna con il singolo ‘Normale’ prodotto da Big Fish. In arrivo un cortometraggio con la regia di Rocco Papaleo.

“Cosa è Normale per te?”: è stato questo il primo post social con cui Giorgia ha acceso la curiosità e le attese dei fan. A pochi giorni di distanza, e dopo qualche clip video che ha alimentato le aspettative, è arrivata la conferma. Il 4 novembre esce, infatti, il nuovo singolo Normale, disponibile in digitale e in rotazione radiofonica. Un ritorno attesissimo, quello dell’artista romana il cui ultimo album di inediti – ‘Oronero’ – risale a sei anni fa.

La traccia (Columbia Records / Sony Music) fa da apripista al nuovo progetto discografico di Giorgia e vede la produzione di Big Fish. L’annuncio è arrivato direttamente dai social attraverso una serie di clip, girate da Rocco Papaleo, in cui Giorgia, camminando per le strade di Roma, chiede alla gente comune una loro personale definizione di cos’è “normale”. Un ritratto vivo e sincero delle diversità e delle somiglianze che caratterizzano ogni individuo.

E i video vogliono essere brevi anticipazioni di un cortometraggio, girato dallo stesso Papaleo, che riflette proprio sul concetto di normalità. “Ma la Normalità, esiste?”, si chiede ancora Giorgia che sempre sul suo profilo Instagram ringrazia il regista “che, con l’arte che lo contraddistingue sempre, ha curato la regia di queste pillole di normalità talmente eccezionale nelle persone che ne arriverà un corto, grazie alla troupe affatto normale e alla gente che ancora per strada ti sorride”.

Foto di Brigitte Niedermair da Ufficio Stampa P&D