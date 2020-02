‘Hai fatto il patto con il diavolo’, Sabrina Salerno si mostra sui social e stupisce tutti

Ci sarà anche Sabrina Salerno al fianco di Amadeus al Festival di Sanremo: l'icona sexy degli anni '80 sembra non aver perso la sua bellezza e fa impazzire i fan con questi scatti su Instagram

Sabrina Salerno, 50 anni solo sulla carta d’identità, è da poco tornata alla ribalta grazie al Festival di Sanremo e con lei si è riaccesa la libido di chi negli anni ’80 anni era solo un adolescente. Nel lontano 1986, ormai ben 33 anni fa, veniva trasmesso per la prima volta il videoclip di Sexygirl, brano d’esordio della cantante. La Salerno, allora poco più che maggiorenne, divenne immediatamente un’icona sexy, entrando nel cuore dei giovani e non più tanto giovani.

Sabrina Salerno icona sexy a Sanremo

30 anni sono passati da quando Sabrina era la protagonista dei sogni di milioni di italiani, e tornerà ad esserlo con Sanremo.Una chiamata inaspettata che la condurrà sul palco dell’Ariston, al fianco di Amadeus da lei difeso a spada tratta, e ancora una volta sotto i riflettori.

Interrotta la tournée europea, la Salerno è tornata in Italia per condurre il celebre festival della canzone e non ha perso tempo per far parlare di sé. Quello che ha catturato l’attenzione di tutti, e acceso i ricordi dei nostalgici degli anni ’80, è la bellezza rimasta intatta della Sabrina nazionale. Sui social l’icona sexy si mostra come 30 anni fa, in forma smagliante, nonostante superato il mezzo secolo d’età.

Le foto su Instagram

Incredibile ma vero, si potrebbe pensare ad un “patto col diavolo”, come suggerisce un commento sotto la provocante foto apparsa su Instagram.

Altri commenti la definiscono “la regina”, e per chi è troppo giovane per conoscere Sabrina Salerno, regina ai suoi tempi lo era davvero. Tutt’oggi sembra tornare agguerrita in televisione, nonostante l’età e nonostante un figlio. Si, perché Sabrina Salerno è anche l’orgogliosa madre di un ragazzo di 15 anni, e tante altre madri potrebbero anche credere al patto col diavolo. Ma nei suoi 50 anni Sabrina Salerno trova una grande forza e una saggezza, pronta ad usare sull’agognato palco di Sanremo.

di Aurelio Fattorusso