L’annuncio sul palco dell’Ariston è arrivato intorno alle 2.30, ma la notizia era stata spoilerata da Sky TG24 quasi un’ora prima. Che Diodato avesse vinto il 70esimo Festival di Sanremo ormai lo sapevano tutti, ma sul palco si continuava a tenere alta la suspense. Immotivatamente, visto che ormai anche sui social il pubblico ne era conoscenza. La vicenda ha mandato su tutte le furie i telespettatori ma anche i giornalisti delle altre testate che avevano promesso l’embargo fino al momento della proclamazione ufficiale.

Diodato vince Sanremo e Sky anticipa tutti

Quando su Twitter è iniziata a circolare un’immagine con il TG di Sky che nel rullo delle notizie aveva inserito, ben evidenziato rispetto alle altre news, Diodato come vincitore di Sanremo 2020, in molti avevano pensato a un fake.

Invece, era tutto vero: pochi minuti dopo la chiusura del televoto, la notizia è stata pubblicata da Sky, mentre tutti gli altri giornalisti hanno atteso la proclamazione per annunciare il trionfatore del Festival. Amadeus ha consegnato il premio a Diodato quasi un’ora dopo, scatenando ironia ma anche indignazione in rete.

Piuttosto irritati i giornalisti: la stampa aveva chiesto di velocizzare lo show dell’ultima serata per avere il nome del vincitore del Festival entro l’1.15 circa, in modo da poterne dare risalto sulla carta stampata. La Rai ha deciso di andare incontro alle esigenze dei giornali a patto che tutti avessero mantenuta segreta la notizia fino a che non fosse stata annunciata sul palco. Tutti hanno rispettato l’embargo tranne Sky.

La spiegazione di Sky

A spiegare cosa sia successo è stato Massimo Galanto, che riporta le parole del collega di Sky TG24, Alessio Viola.

Secondo quanto riporta Galanto, queste le parolle di Viola

Abbiamo ricostruito quanto successo stasera, c’è una nota della direzione di Sky Tg24 che fa sapere che per errore è stata pubblicata una ultima ora sul vincitore di Sanremo. Nessuna notizia era arrivata ai giornalisti di Sky Tg24, il ticker era stato programmato con tutti e tre i nomi dei concorrenti. Per errore è stata pubblicata la stringa con il nome di Diodato. Poi è stata cancellata. Ci scusiamo con tutti. Mi dispiace da morire.

Insomma, il battesimo dell’Ariston per Amadeus si è rivelato ricco di colpi di scena, fino alla fine.