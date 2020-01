Sanremo 2020, no fiori ma candele di Gwyneth Paltrow: la proposta assurda

Basta fiori a Sanremo, meglio seguire la proposta di Ornella Vanoni e mettere le candele (che profumano di vagina) di Gwyneth Paltrow: la provocazione su Twitter

Come rendere indimenticabile la 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana? Dimenticando le polemiche sulle frasi sessiste di Amadeus e cogliendo la provocazione su Sanremo 2020 lanciata via Twitter da Ornella Vanoni. La cantante propone di eliminare le celebri decorazioni floreali dal palco, sostituendole con candele. Attenzione: non candele qualsiasi, ma quelle messe in vendita di recente da Gwyneth Paltrow che odorano della vagina della star hollywoodiana.

LEGGI ANCHE: — ‘Vecchia mummia ritirati’, Shalpy contro Ornella Vanoni: il post furioso contro la cantante

Ornella Vanoni vuole le candele di Gwyneth Paltrow a Sanremo 2020

Non ha mia avuto peli sulla lingua e anche sui social non teme di dire la sua, lanciando anche delle simpatiche provocazioni. Come quella che ha cinguettato nelle scorse ore e che sta mandando in tilt il popolo di Twitter.

“Intorno al palco dell’Ariston invece dei fiori si potrebbero mettere tante, tante candele di Gwyneth Paltrow ” propone Ornella Vanoni per ravvivare il Festival di Sanremo.

La famosa interprete della musica italiana si riferisce alle candele che l’attrice statunitense ha lanciato sul mercato qualche giorno fa. Questi singolari accessori per profumare l’ambiente “hanno l’odore della mia vagina” assicura la star americana. Venduti a 75 dollari al pezzo, sono andati letteralmente a ruba in sole 24 ore.

La reazione degli utenti su Twitter

Una provocazione, dicevamo, quella di Ornella Vanoni sulle decorazioni di Sanremo 2020, che gli utenti di Twitter hanno colto pienamente. “Che mito”, “Geniale”, “Fantastica” sono alcuni dei commenti apparsi in risposta al suo simpatico tweet.

Addirittura c’è chi propone di cogliere anche l’ultima trovata di Gwyneth Paltrow che sarebbe perfettamente in linea con il Festival che si tiene nella città dei fiori: la composizione floreale a forma di vagina. La singolare scenografia è apparsa alla presentazione di The Goop Lab, la nuova serie Netflix che la vede protagonista.

Decorazione a forma di vulva e candele che odorano di vagina: non sarà un po’ troppo per Sanremo?