Sanremo 2020, Michelle Hunziker fa la ramanzina ad Amadeus per la gaffe sessista

Anche Michelle Hunziker dice la sua dopo le dichiarazioni sessiste di Amadeus durante la conferenza stampa di Sanremo 2020: ecco le sue parole

Non si sono ancora placate le polemiche sulle presunte frasi sessiste di Amadeus durante la conferenza stampa di Sanremo 2020 e anche Michelle Hunziker ha voluto dire la sua opinione. La conduttrice Mediaset ha pubblicato un video su Instagram in cui si dice amareggiata di quanto accaduto, ricordando le battaglie portate avanti per l’emancipazione femminile.

Sanremo 2020, Michelle Hunziker contro Amadeus

Non lo nomina mai, ma il messaggio di Michelle Hunziker su Sanremo 2020 è palesemente rivolto ad Amadeus.

Il direttore artistico del Festival è finito nel tritacarne mediatico dopo le parole riservate a Francesca Sofia Novello. La fidanzata di Valentino Rossi è stata scelta come tra le 11 co-conduttrici “per la sua capacità di stare sempre un passo indietro al suo uomo” oltre che per la sua bellezza.

Michelle si dice “incredula” per ciò che sta accadendo e ammette, con amarezza, che la cultura maschilista è “davvero radicata e difficile da estirpare”.

“Dietro ogni piccola battaglia vinta c’è un sacrificio fatta da donne e uomini che sono stufi nel 2020 di confrontarsi ancora con i soliti preconcetti. I quali, fra l’altro, inevitabilmente portano a discriminazione, violenza psicologica, fisica e nei casi più estremi, sempre più di frequente, al femminicidio. Perché? Perché le donne vengono ancora viste come degli oggetti da possedere”

dichiara la Hunziker.

Un’occasione per aggiustare il tiro

Michelle Hunziker entra poi nel dettaglio della vicenda e riferendosi alle parole di Amadeus nella conferenza stampa di Sanremo 2020, lancia l’affondo:

“In un momento storico come questo, sarebbe stato veramente bello vedere che un appuntamento mediatico così importante come il Festival di Sanremo avesse una particolare sensibilità per questo tema. E invece no: quello che dovrebbe essere naturale, per chi ha in mano il Festival di Sanremo (Amadeus, ndr) evidentemente non lo è”.

Michelle è convinta che “certe parole, dette con superficialità, possono diventare pesanti come macigni, soprattutto se dette in una conferenza stampa davanti a tutto il Paese”.

Infine, la conduttrice ritrova sorriso e facendo leva sul suo ottimismo, chiosa: “Detto questo, io sono la prima di Sanremo e auguro a questo Festival un grandissimo successo. Magari questa è l’occasione perfetta per aggiustare il tiro e vedere valorizzare al meglio le virtù di queste donne che calcheranno il palcoscenico più importante d’Italia”.

Molte donne del mondo dello spettacolo, come Filippa Lagerback e Isabella Ferrari, hanno mostrato apprezzamento per le parole di Michelle, mentre su Twitter è spuntato un post al vetriolo di Selvaggia Lucarelli.

“Hunziker fa la ramanzina ad Amadeus perché maschilista. Qui intanto sono 2 anni che ho chiesto i bilanci di Doppia Difesa e non se ne vede l’ombra. Sarebbe corretto continuare a parlare di questi temi avendo prima chiarito l’attività della sua fondazione” ha cinguettato.