Meghan Markle a Sanremo 2020. È l’incredibile suggerimento che arriva dai pubblicitari ad Amadeus, impegnato nella direzione artistica e nella conduzione del prossimo Festival della Canzone Italiana. Gli esperti ritengono che potrebbe essere il momento giusto per ingaggiare la Duchessa di Sussex, dopo l’annunciata rinuncia ai titoli reali.

Sarebbe certamente il personaggio più in vista del Festival, rischiando di oscurare Vip sul palco e cantanti in gara. L’idea di portare Meghan Markle sul prestigioso palco di Sanremo 2020 arriva da Luciano Nardi, uno tra i più noti pubblicitari italiani.

“Se Amadeus riuscisse a far partecipare Meghan, trasformerebbe la kermesse canora in un evento mediatico di livello mondiale. La raccolta pubblicitaria della Rai, poi, schizzerebbe alle stelle, dando vita ad una vera e propria gara per accaparrarsi lo spazio pubblicitario pre e post suo intervento. Senza contare che il valore del singolo spot aumenterebbe vertiginosamente. E in questo modo la sua presenza non solo si ripagherebbe da sola ma farebbe guadagnare la Rai”