Sanremo 2020, Laura Pausini risponde ad Amadeus: ‘Eppure, non è così’

Sanremo 2020 è appena iniziato e, come ogni anno, le polemiche non si fanno attendere e, tra la smagliante tutina di Achille Lauro e il ritorno su palco di Rita Pavone, spunta fuori un dettaglio che riguarda Laura Pausini… Proprio così: è comparso un tweet della cantante che sembra essere una risposta piccata ad Amadeus. Ma cosa sarà successo? Davvero l’interprete de La Solitudine e Tra Te e il Mare se la sarà presa con il direttore artistico del Festival?

Il palco in piazza a Sanremo? Lo aveva già fatto Laura Pausini!

Andiamo con ordine. In occasione del Festival 2020 è stato montato un palco in Piazza Colombo a Sanremo, sul quale alcuni protagonisti della kermesse sono andati a cantare in mezzo alla gente, e non solo sul palco dell’Ariston.

“Nessuno è mai uscito fuori dal teatro Ariston in 70 anni – ha commentato Amadeus – si tratta di un fatto storico per il Festival”.

Tutto molto bello, se non fosse che il conduttore si è sbagliato… e pure di grosso. Soltanto due anni fa fu Laura Pausini che, nell’ultima puntata del primo Sanremo di Claudio Baglioni, uscì dal Teatro Ariston per andare a cantare in mezzo alla folla. Non proprio una novità, quella introdotta quest’anno, quindi.

Quello strano tweet della cantante era rivolto ad Amadeus?

Ma se nel frattempo su Twitter in tanti hanno segnalato la cosa postando anche dei video dell’accaduto spunta fuori un tweet della diretta interessata…

Alcuni utenti hanno infatti ripostato un “eppure… non è così 🙂 baci” scritto da Laura Pausini, collegandolo proprio alle frasi con cui Amadeus annunciava il palco in piazza come un fatto storico per il Festival di Sanremo.

Un tweet piccato che a prima vista sembra essere una recriminazione della cantante, ma che in realtà è stato soltanto un abile montaggio di alcuni suoi fan, dato che si legge chiaramente che risale al 12 giugno 2019…

Insomma, non c’è nessuna querelle tra Laura Pausini ed Amadeus, ma soltanto una gaffe da parte del conduttore di Sanremo che, a quanto pare, quando ha studiato la storia settantennale del Festival deve aver saltato qualche paginetta!

Foto: Kikapress