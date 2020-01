Sanremo 2020, Georgina non ci sará? Ecco la cifra da capogiro richiesta dalla compagna di Ronaldo

Georgina Rodriguez rischia di non salire sul palco di Sanremo 2020 per una questione di cachet che avrebbe fatto trasalire la Rai. Ecco quanto ha chiesto.

Tra le donne annunciate sul palco di Sanremo 2020 c’è Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo, anche se potrebbe anche dare buca ad Amadeus per un motivo abbastanza particolare: c’entrerà forse il suo cachet? Oppure la vera ragione è in realtà un’altra? Cos’è che mette a rischio il suo approdo all’Ariston?

LEGGI ANCHE: — La fidanzata di Ronaldo e quel pigiama da oltre 2mila euro: la buonanotte d’oro di Georgina. Com’è fatto il lussuoso pigiama

Sanremo 2020: Georgina Rodriguez dà buca ad Amadeus?

Andiamo con ordine. Secondo quanto trapelato da alcune indiscrezioni riportate dal quotidiano La Stampa, la presenza di Georgina Rodriguez sul palco di Sanremo 2020 non è infatti così certa come si potrebbe pensare, nonostante l’annuncio entusiasta fatto in pompa magna da Amadeus soltanto qualche giorno fa…

La questione, in realtà, è abbastanza complicata ma sarebbe essenzialmente economica. Pare infatti che la dolce metà di Cristiano Ronaldo abbia preteso dalla RAI un cachet di ben 100mila euro. Una cifra, questa, che sembra essere giudicata eccessiva dalla tv pubblica, che starebbe cercando di negoziare cifre ritenute decisamente più accettabili…

Il cachet della moglie di Ronaldo è troppo alto: rischia di non salire all’Ariston

A Sanremo 2020, infatti, nessuna delle altre conduttrici prenderebbe così tanto. Il cachet delle altre donne è infatti fissato a circa 25mila euro e solo quello di Antonella Clerici raggiunge i 50mila euro. Va dunque da sé che quanto chiesto dalla Rodriguez è decisamente troppo…

Ma dunque, è dato sapere se a Sanremo 2020 Georgina ci sarà o no? Per ora si aspettano comunicazioni ufficiali da parte della Rai, sebbene il rischio che per colpa del suo cachet troppo elevato salti tutto si sta facendo sempre più insistente. Riuscirà Amadeus a sistemare tutto? Oppure la moglie di Cristiano Ronaldo deciderà di non muoversi per una cifra inferiore a quella richiesta?

Foto: Kikapress