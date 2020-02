Divertente gaffe di Amadeus a Sanremo 2020 nel presentare Tosca: "Ha vinto il Festivalbar con Ron nel 1996..." Ironia sul web

Non è stata la prima e probabilmente non sarà l’ultima, ma visto il successo ottenuto, gli si può perdonare qualche scivolone. Amadeus commette una clamorosa gaffe a Sanremo 2020 nel presentare Tosca. Tutti fanno finta di niente sul palco, ma sui social l’errore non passa inosservato.

Sanremo 2020, Amadeus sbaglia su Tosca

Elegantissima e padrona della scena come sempre, Tosca ha presentato Ho amato tutto, piazzandosi settima nella classifica generale provvisoria.

Ma presentando la cantante a Sanremo 2020, Amadeus ha commesso una gaffe dicendo che nel 1996 ha vinto il Festivalbar insieme a Ron. In realtà, la coppia ha vinto il Festival di Sanremo quell’anno e non l’iconico evento musicale estivo.

I commenti sul web

Sull’Ariston, l’errore non è stato corretto e la stessa Tosca non se l’è sentita di riprendere il conduttore, ma sul web è esplosa l’ironia.

“Tosca ha vinto il Festivalbar nel 1996?” chiede qualcuno divertito su Twitter. “Questo è Sanremo non il Festivalbar” ricorda un altro telespettatore al conduttore distratto.

Anche durante la prima serata, Amadeus aveva commesso qualche gaffe, piccole inesattezze che però non hanno intaccato il risultato finale.