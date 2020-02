Irene Grandi ha avuto l’arduo compito di aprire la gara dei Campioni a Sanremo 2020. È stata lei, infatti, la prima dei 12 Big a esibirsi sul palco dell’Ariston, scendendo la famosa scalinata. Amadeus, però, sembra dimenticarsene quando poco dopo fa il suo ingresso in scena Diletta Leotta e commette l’ennesima gaffe.

Sanremo 2020, Amadeus dimentica Irene Grandi?

Le polemiche sulla presenza delle donne al Festival e le accuse di sessismo piovute su Amadeus non sono del tutto dimenticate. Sono tanti i riferimenti che il conduttore fa sul palco, lanciando frecciatine ai suoi detrattori. Ma in alcuni momenti della prima serata della kermesse, ha rischiato di peggiorare la situazione.

LEGGI ANCHE: — Avete mai visto la mamma di Diletta Leotta? Bionda e tutte curve: guarda la mamma dalla bellezza mozzafiato

Quando presenta Diletta Leotta, ad esempio, ne elogia due qualità: bellezza e simpatia. Nessuna parola sull’eventuale talento che l’ha portata all’Ariston. Poi aggiunge: “E’ anche laureata in Giurisprudenza, non lo sapevo, me l’ha detto lei”.

Non solo. Accogliendola la centro della scena, afferma con convinzione: “Sei la prima delle bellissime donne di Sanremo a scendere le scale”.

L’ironia sul web

Parole che non sono certo passate inosservate agli attenti telespettatori del Festival. Prima della conduttrice siciliana, infatti, a scendere la scalinata di Sanremo 2020 era stata Irene Grandi.

“‘Sei la prima delle donne bellissime del festival a scendere le scale’. Ha appena dato della ce**a a Irene Grandi” osserva con ironia un utente su Twitter.

Amadeus ha commesso l’ennesima gaffe o forse si riferiva alle co-conduttrici che lo affiancheranno in queste cinque serate e non a tutte le donne presenti al Festival?