L'errore di Amadeus durante la conferenza stampa del Festival non passa inosservato: Diletta Leotta a Sanremo 2020, ma non è giornalista

Conferenza stampa con gaffe per Amadeus impegnato nella presentazione della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Nell’incontro con gli operatori dell’informazione, il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020 è scivolato su Diletta Leotta. L’errore non è passato inosservato sui social.

Sanremo 2020, come Amadeus ha definito Diletta Leotta

La conferenza stampa del Festival è andata in onda in diretta streaming dalla città dei fiori sul sito della Rai. Alla presentazione della kermesse canora, in onda dal 4 all’8 febbraio su Rai 1, c’erano anche alcune delle donne che affiancheranno Amadeus sull’Ariston nelle cinque serate della manifestazione.

LEGGI ANCHE: — Paola Ferrari punge Diletta Leotta sul vestito a Sanremo 2020: le parole pungenti sulla co-conduttrice

Tra queste, anche Diletta Leotta, che tornerà a Sanremo in una nuova veste, da co-conduttrice per una sera e non da ospite, come fece invece durante una delle edizioni condotta da Carlo Conti.

Ed è proprio nel presentare il volto noto di Dazn che Amadeus ha commesso una piccola gaffe definendo la bella siciliana una “bravissima giornalista sportiva”.

Diletta non è giornalista

In realtà, come è noto, Diletta Leotta non è giornalista, ma conduttrice. La splendida 28enne, sempre più ammirata sui social, non è iscritta all’albo dei giornalisti ed è anche in virtù di questo che presta spesso la sua immagine per campagne pubblicitarie.

L’Ordine dei giornalisti, infatti, vieta ai propri iscritti di fare qualsiasi attività pubblicitaria, mentre è permesso prestare il proprio volto o la propria voce a scopo benefico.

L’errore di Amadeus su Diletta Leotta durante la conferenza stampa di Sanremo 2020 non è sfuggito agli attenti osservatori del web. E qualcuno si è premurato di sottolinearlo, con una certa dose di ironia.

E pensare che proprio pochi minuti prima, il conduttore Rai si era riconciliato con i giornalisti dopo le recenti polemiche sull’annuncio dei big in gara.