Sanremo 2020 colpisce ed emoziona, e stavolta lo fa grazie a Josè Alberto Sebastiani, il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo. Un gesto inaspettato del ragazzo è infatti riuscito ad emozionare sia il pubblico dell’Ariston che i telespettatori che seguivano da casa. Ma cosa sarà mai successo di tanto clamoroso?

LEGGI ANCHE: — Sanremo, l’abbonato RAI in prima fila e la gaffe sul canone: ‘Pagato una volta…’

Paolo Palumbo sul palco dell’Ariston colpisce tutti

Andiamo con ordine. Nella seconda serata del Festival di Sanremo è salito sul palco dell’Ariston Paolo Palumbo, un ragazzo di 22 anni colpito dalla sla a soli 18 anni. Lui, il malato di sla più giovane d’Europa, si è esibito sulle note di “Io sto con Paolo”, una canzone estremamente toccante dedicata appunto alla sua condizione.

“La mia non è la storia di un ragazzo sfortunato, ma quella di uno che non si è mai arreso”, ha detto Paolo durante il suo momento, colpendo al cuore il pubblico. Tanto è vero che all’Ariston per lui è partita la standing ovation.

Sanremo 2020: il figlio di Amadeus fa partire la standing ovation

Quello di cui però si sono accorti in tanti è che a far partire la standing ovation della platea di Sanremo 2020 è stato il figlio di Amadeus. Proprio Josè Alberto, infatti – seduto in prima fila accanto alla mamma – si è alzato in piedi per regalare il tributo del pubblico a Paolo Palumbo, un momento veramente sentito.

“Un applauso al figlio di Amadeus che si è alzato per primo – ha scritto un internauta su Twitter – un bambino di meno di 10 anni che si alza ad applaudire per primo davanti ad una performance così toccante, rispetto a tutte le vecchie me**e che volevano stare sedute”.

E voi? Avete visto questo momento? Anche a voi ha emozionato il gesto del ragazzo?

Foto: Kikapress