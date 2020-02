Quanti sono i gradini della scalinata dell'Ariston? Diletta Leotta, co-conduttrice di Sanremo 2020, ne conta 15, ma Tiziano Ferro la corregge: chi ha ragione?

Si è alzato il sipario sulla 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana. La prima serata è scivolata via con la sfida delle Nuove Proposte e l’esibizione dei primi 12 Big in gara. E poi gli ospiti e le sorprese. Ma gli occhi di tanti erano puntati sulle donne della kermesse, volute da Amadeus per omaggiare il mondo femminile. La prima delle co-conduttrici di Sanremo 2020 a palesarsi sull’Ariston è stata Diletta Leotta, che affronta l’iconica scalinata con qualche difficoltà. Conta persino i gradini, ma sbaglia il conteggio, almeno stando a quanto sostiene Tiziano Ferro.

Sanremo 2020, Diletta Leotta e i gradini

Amadeus annuncia l’ingresso di Diletta Leotta a Sanremo 2020 e quando la conduttrice di Dazn appare in cima alla scalinata, il palco s’illumina. Merito della sua innegabile bellezza e di quel vestito giallo che non passa inosservato.

Sicura di sé, spigliata, la 28enne siciliana si presta a una scambio di battute con il conduttore e ammette di aver provato una certa emozione a scendere la famosa e temutissima scalinata dell’Ariston.

“Sono 15 gradini, li ho contati. Prima ce ne sono 7, poi il pianerottolo e poi altri 8” esclama l’ammiratissima regina dei social. Ma siamo sicuri che quel conteggio sia corretto?

Tiziano Ferro e il conteggio sbagliato

Ovviamente, Diletta Leotta non è stata l’unica a scendere quella scalinata a Sanremo 2020. Ad affrontarla anche uno delle due guest star di questo Festival, Tiziano Ferro. Il cantante di Latina ha fatto il suo primo ingresso propria da lì, quando ha incantato il pubblico con una delicata ed emozionante esibizione in Nel Blu dipinto di Blu di Domenico Modugno.

Anche lui, nel corso della prima serata, si è soffermato con Amadeus per veloci scambi di battute. E a un certo punto, Tiziano dichiara che i gradini della famosa scalinata sono 14: 6, pianerottolo, 8. Non 15, dunque, come contato da Diletta.

Le affermazioni del cantante hanno scatenato l’ironia degli utenti sui social, che hanno deriso la povera siciliana. “Tiziano che sbugiarda la Leotta che non sa neanche contare i gradini” osserva ad esempio un utente su Twitter. “Grande Tiziano… Prendiamo per il c**o la Leotta” aggiunge un altro telespettatore. Insomma i gradini sono 14 o 15? Perché è palese: “Qualcuno dei due non sa contare”.