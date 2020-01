Sanremo 2020, le conduttrici che affiancheranno Amadeus: polemiche sui social

Svelate ufficialmente le conduttrici che affiancheranno Amadeus a Sanremo 2020. Ma l'annuncio ha subito scatenato le polemiche sui social

Scatta la polemica sul web dopo che Amadeus ha comunicato i nomi delle conduttrici che saliranno accanto a lui sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2020. Si tratta di personalità spesso molto note al pubblico televisivo, sebbene ci siano anche un paio di sorprese che hanno subito mandato Twitter in tilt. Ma di chi si tratterà mai?

Mara Venier condurrà la finale di Sanremo 2020

Andiamo con ordine. Nella prima puntata del programma radiofonico Chiamate Mara 3131, il conduttore della kermesse ha invitato in diretta la Venier.

“Voglio che sabato sera, nella finale, tu sia la prima donna a scendere la scala. Quella sera ti voglio vicina a me, non in prima fila…”, ha detto Amadeus alla collega, che ha accettato di buon grado l’invito.

Sarà quindi Mara Venier a stare sul palco accanto a lui in occasione della finale di Sanremo 2020, ma sono appena spuntati ufficialmente anche i nomi delle altre conduttrici…

Le conduttrici di Sanremo 2020: c’è anche Georgina Rodriguez

A parte la Venier, dunque, ci sarà (tra una polemica e l’altra) anche la giornalista italopalestinese Rula Jebreal. Ma non solo. Sul palco dell’Ariston vedremo il ritorno di Antonella Clerici, già presentatrice del Festival 2010 e co-conduttrice accanto a Paolo Bonolis nel 2005. Segue Diletta Leotta, giornalista di DAZN e nota influencer, che sui social fa sempre sognare i fan grazie ai suoi scatti hot.

E poi? Poi ci sono Georgina Rodriguez (la moglie di Cristiano Ronaldo), Laura Chimenti (giornalista del TG1), Francesca Sofia Novello (modella e fidanzata di Valentino Rossi) ed Emma D’Aquino (giornalista, già vista sul palco con Claudio Baglioni nel 2018).

I social imbizzarriti: “Un’accozzaglia senza un’idea”

Un insieme di nomi alquanto inusuali, non c’è che dire. E che non a caso ha subito fatto imbizzarrire i social.

“Unici sì Mara e la Clerici, delle altre facevo anche a meno”, scrive ad esempio un utente su Twitter. E un altro cinguetta così: “Che pena. Un’accozzaglia di gente, senza un’idea. Tutto buttato lì”.

E c’è chi commenta ironicamente la presenza di Georgina Rodriguez tra le conduttrici di Sanremo 2020: “mado ma perché schiaffare la compagna di Ronaldo a Sanremo, che a stento riuscirà a dire ‘buonasera’, menomale che Uanda Nara è impegnata al GF perché il rischio di vederla all’Ariston era molto alto”.

Insomma, la polemica impazza. E voi? Come avete preso l’elenco di nomi promulgato da Amadeus?

