Sanremo 2020, cachet Al Bano Carrisi e Romina Power: quanto guadagneranno per la partecipazione al Festival

Al Bano e Romina saranno ospiti nella prima serata del Festival di Sanremo ma in molti si chiedono a quanto ammonti il loro cachet...

Ormai è ufficiale: è stato trovato l’accordo sul cachet e quindi Al Bano e Romina saranno ospiti al prossimo Festival di Sanremo. A confermare la partecipazione dell’amatissima coppia è stato lo stesso cantante di Cellino San Marco in una intervista all’Adnkronos. Ma quanto percepiranno per tornare a esibirsi sul palco dell’Ariston?

Sanremo, il cachet di Al Bano e Romina

Non tutti i compensi dei protagonisti del prossimo Festival della Canzone Italiana sono stati resi noti. Come riporta Fanpage,gli ospiti voluti da Amadeus dovrebbero ricevere da un minimo di 20mila euro a un massimo di 50 mila euro.

Una cifra non distante da quella che percepirebbero anche che le co-conduttrici. Discorso a parte per Tiziano Ferro, che percepirà un assegno più sostanzioso giustificato dal fatto che il cantante di Latina sarà presente in tutte e 5 le serate.

Per quanto riguarda il cachet di Al Bano e Romina come ospiti a Sanremo, Viale Mazzini non ha comunicato quanti soldi accrediterà sul loro conto. Di certo, per ammissione dello stesso artista pugliese, sappiamo che “lo scoglio da superare era il cachet. Mi hanno chiamato dalla Rai e la mia richiesta è stata accolta”.

Il compenso per l’esibizione

Ipotizzando che Viale Mazzini voglia tenere le spese in linea con quelle degli altri protagonisti del Festival di Sanremo, si può desumere che il cachet di Al Bano e Romina possa aggirarsi tra i 50 e i 100 mila euro.

Una cifra ipotetica suggerita anche dai compensi che la coppia ha richiesto per precedenti esibizioni. In occasione di un loro concerto a Rimini, ad esempio, la spesa artistica si aggirava intorno ai 95 mila euro anche se poi, gli ex coniugi Carrisi decisero di riderla a 50 mila euro.

Intanto c’è attesa per i fan di rivedere Al Bano e Romina di nuovo sul palco dell’Ariston: saranno ospiti d’onore nella serata d’apertura del 4 febbraio e canteranno i loro più grandi successi.