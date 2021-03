Violazione del coprifuoco: ecco il motivo che ha portato al fermo di Orietta Berti lunedì sera a Sanremo. Il racconto della cantante

Partenza con turbolenza per Orietta Berti, che è stata fermata dalla polizia per aver violato il coprifuoco lunedì sera.

Stando a quanto raccontato dalla cantante, che questa sera aprirà la gara dei big della seconda serata, il fermo è avvenuto pochissimi minuti dopo le 22 e che addirittura sarebbe stata inseguita da tre volanti.

“Ieri sera mi ha fermato la polizia perché erano le 22.05 e, da Bordighera, sono andata a ritirare gli abiti all’hotel Globo di Sanremo. – Ha raccontato Orietta a La Vita in Diretta – Tre macchine della polizia mi hanno inseguito e mi hanno fermata. Poi mi hanno detto ‘Dove va lei?’, mi hanno chiesto. Ho spiegato che stavo andando a ritirare gli abiti. ‘A quest’ora?’, mi hanno risposto. E io: ‘Per forza, devo provarli, se non mi vanno bene me li devono aggiustare’. “

La polizia avrebbe quindi scortato la Berti fino all’Hotel Globo dove stando al suo racconto avrebbe avuto la prova abiti.

“Non mi hanno arrestata, mi hanno accompagnato per vedere dove andassi. Sono stata inseguita per vedere se dicessi la verità.”

Sui social il popolo ha subito ironizzato sul fermo subito dalla cantante: “Un anno fa Amadeus cercava Bugo per le strade di Sanremo fino alle tre di notte, quest’anno tre aiuto della polizia inseguono Orietta Berti mentre andava a provare i vestiti.”

Intanto una certezza c’è: niente scale per l’interprete di ‘Fin che la barca va’. Dopo aver fatto le prove e aver rischiato di cadere, Orietta ha deciso di non scenderle. La sicurezza in primis!

