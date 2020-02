Red Ronnie pubblica una conversazione privata con Morgan prima che venisse squalificato dopo l'abbandono del palco da parte di Bugo.

Sono 23 i cantanti rimasti in gara al 70esimo Festival di Sanremo. Ieri sera, infatti, Morgan e Bugo sono stati squalificati, dopo che il secondo ha abbandonato il palco a seguito delle offese ricevute da Morgan durante l’esibizione. In tanti si chiedono cosa sia successo dietro le quinte e cosa abbia causato i malumori nella coppia voluta da Amadeus sull’Ariston. A rivelare come sono andate le cose tra Morgan e Bugo ci ha pensato Red Ronnie.

Red Ronnie svela la verità su Morgan e Bugo

Poco dopo al squalifica di Morgan e Bugo, Red Ronnie ha pubblicato un video e un lungo post su Facebook, rivelando cosa sarebbe successo tra i due artisti, squalificati da Sanremo 2020.

Il conduttore e critico musicale spiega che tutto sarebbe riconducibile alla serata precedente, quella dedicata alla cover. Morgan gli avrebbe inviato un “lunghissimo e disordinato messaggio via Whatsapp” per raccontagli cosa stava avvenendo.

“Parla di boicottaggi, di spartiti scambiati e di un’orchestra che non riusciva a provare con quel caos di spartiti. Morgan denuncia sabotaggi e lamenta l’arrabbiatura di Bugo e l’abbandono dei discografici. Alla fine riesce a fare una prova veloce e i problemi si sono visti nell’esibizione serale al Festival dove Morgan ha deciso di dirigere lui l’orchestra” racconta Red Ronnie.

Un evento storico

A quanto pare, Morgan riterrebbe responsabile proprio il suo compagno d’avventura ed ecco perché il giorno seguente, ieri sera, avrebbe cambiato il testo della loro canzone in gara, accusandolo apertamente. Bugo ha così deciso di abbandonare il palco, creando il caos sull’Ariston. La coppia è stata inevitabilmente squalificata.

Ma quanto messo in scena da Bugo e Morgan, per Red Ronnie, “rimane la più bella performance del Festival di Sanremo 2020, che graffia indelebilmente un’edizione contestatissima”.

Poi racconta un aneddoto: “Nel video, racconto anche la storia di “Canzone per te” e quello che Sergio Endrigo mi ha confidato: avrebbe voluto abbandonare il palco in quel 1968. Sarebbe entrato nella storia ma non avrebbe vinto quel Festival. A causa di quella canzone c’è stato, 52 anni dopo, un abbandono di palco. Morgan e Bugo sono entrati nella storia del Festival di Sanremo. Mi dispiace solo per una cosa: erano amici e quando vedi finire un’amicizia non è mai bello”.