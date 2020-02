Gaffe Mika su Cristiano Ronaldo: il fuorionda che farà arrabbiare CR7

A Sanremo 2020 Mika è rimasto male per non aver trovato Cristiano Ronaldo e, credendo di essere fuori onda, ha fatto una battutina su di lui.

Anche la terza serata del Festival di Sanremo 2020 è passata alla grande tra una cover e un superospite, sebbene a fare scalpore sia stato il buon Mika, che ha fatto una gaffe clamorosa su Cristiano Ronaldo. Ma cosa avrà mai detto il cantante sul compagno di Georgina Rodriguez? E perché mai avrà sparlato di lui?

Mika non vede Cristiano Ronaldo in platea: la sua battuta

Andiamo con ordine. In molti hanno notato che durante tutta la serata, CR7 era seduto in platea soltanto in alcuni momenti, spesso legati alla presenza di Georgina sul palco… Anche quando veniva inquadrato, però, è apparso piuttosto immobile.

È a questo punto che Mika ha pronunciato le sue parole, rimasto male dal fatto di non aver incontrato Cristiano Ronaldo.

“Volevo cantare per lui – ha detto sul palco – Volevo vederlo di faccia. Sapete che non l’ho trovato? Secondo me era una sagoma che non esisteva quella che era lì, ma non era lì!”

Insomma, non proprio un complimento al fuoriclasse della Juve quello del cantautore britannico, che però quando ha pronunciato quelle frasi pensava di non essere in diretta davanti a tutta Italia… e che quindi le sue parole si sarebbero udite solo lì all’Ariston.

Twitter esplode dopo la gaffe di Mika

Su Twitter, però, in tanti hanno notato la sua gaffe, scrivendone di tutti i colori.

“Mika che dragga Ronaldo senza sapere di essere in collegamento – scrive un fan che teme la reazione del portoghese – mi sento mancare, domani lo trovano freddo”.

Oppure: “Mika che dà a Ronaldo del cartonato. Sono nell’Iperuranio”. E ancora: “Hanno messo Mika in diretta mentre sparlava di Ronaldo, quella che io chiamo figura di me**a”.

Insomma, non certo una bella figura, quella di Mika, ma noi siamo certi che Cristiano Ronaldo lo perdonerà! O forse no?

