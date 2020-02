Fiorello tornerà sul palco dell'Ariston dopo la battuta di Tiziano Ferro? Il cantante di Latina si è scusato e lui è pronto a fare il Coniglio

Fiorello si sente offeso da una battuta di Tiziano Ferro e minaccia di lasciare Sanremo 2020? Il 70esimo Festival della Canzone italiana si infittisce di un mistero che però è stato ben presto svelato. Lo showman siciliano ieri non è salito sul palco dell’Ariston ma non ci pensa ad abbandonare il fraterno amico Amadeus. E il cantante di Latina incassa il colpo.

La battuta di Tiziano Ferro contro Fiorello a Sanremo 2020

Che le serate di Sanremo siano particolarmente lunghe se ne sono accorti tutti. Nicola Favino, al timone de L’altro Festival su Rai Play ci ha ironizzato con Amadeus. Lo stesso conduttore fa continuamente battute sul protrarsi delle puntate fino a tarda notte.

E anche Tiziano Ferro, super ospite fisso della kermesse, ha lanciato una frecciatina al riguardo, indicando in Fiorello il presunto responsabile. Le performance comiche dello showman durerebbero troppo e lui, costretto a esibirsi a orari improbabili, ha lanciato persino l’hashtag #FiorelloStatteZitto.

La frecciatina però non sarebbe piaciuta a Fiorello che, secondo indiscrezioni giunte al Corriere della Sera, avrebbe addirittura minacciato di ritirarsi dal Festival.

Fiorello torna sul palco

Così, ieri sera quando non è salito sul palco, in molti hanno pensato che Fiorello avesse davvero detto addio a Sanremo 2020 per colpa di Tiziano Ferro. In realtà, come mostrato su Instagram dallo stesso mattatore della tv italiana, se la stava spassando al ristorante in compagnia di Antonella Clerici, co-conduttrice della quarta serata del Festival.

#festivalsanremo2020 Ecco dove sta Fiorello… a cena con la Clerici ! pic.twitter.com/aeo4i75KpS — MARIELLA Vella (@Merivel68) February 6, 2020

Sta di fatto che le parole del cantante sono diventate un caso. Amadeus ne ha anche parlato in conferenza stampa sottolineando che si trattava di una battuta, magari venuta male visto che Tiziano l’ha fatta all’una di notte. Il direttore artistico del Festival ha poi difeso l’amico e collega siciliano lanciando un nuovo hashtag #FiorelloParlaQuantoVuoi.

Intanto, venuta a conoscenza del malumore di Fiorello, Tiziano pare gli abbia scritto un biglietto in cui si scusava per l’infelice battuta: “Pensavo fosse normale scherzare con te che sei il re dei comici. Sono rammaricato. Torno a fare il cantante”.

Pace fatta? A quanto pare sì. Stasera, dunque, Fiorello torna all’Ariston e dopo aver indossato i panni di Don Matteo e quelli di Maria De Filippi, ora porterà in scena la maschera del Coniglio de Il Cantante Mascherato. L’ha promesso.