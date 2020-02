Mara Venier l'aspettava a Domenica In ma Elettra Lamborghini non si è presentata. Tutta colpa di Selvaggia Lucarelli, pare...

Elettra Lamborghini non si presenta a Domenica In nella puntata speciale condotta da Mara Venier in diretta dall’Ariston, a Sanremo. Pare che l’esplosiva ereditiera non avesse piacere a incontrare Selvaggia Lucarelli, presente come opinionista insieme ad altri giornalisti e addetti ai lavori. E in sala scoppia il caos.

Elettra Lamborghini dà buca a Domenica In

Sul palco dell’Ariston, visibilmente più rilassati, sono ritornati quasi tutti i protagonisti del 70esimo Festival di Sanremo. Non è mancato il vincitore, Diodato, né il controverso Achille Lauro. Anche Riki, arrivato ultimo è tornato in scena a commentare il poco lusinghiero risultato.

A Domenica In però non si è presentata, sebbene attesa, Elettra Lamborghini. “L’abbiamo vista dietro le quinte, poi è andata via” assicura qualcuno sul palco. Ne nasce un piccolo giallo, che amareggia Mara Venier.

A svelare i motivi dell’assenza, ci ha pensato Selvaggia Lucarelli: “Era pronta a fare il suo ingresso, poi ha saputo che c’ero io ed è andata via” ha raccontato.

Lucarelli vs Lamborghini

Zia Mara, sinceramente incredula, chiede cosa sia successo tra le due tanto da far rinunciare Elettra Laborghini a partecipare alla puntata speciale di Domenica In. “Non so, non l’ho mai incontrata” riferisce Selvaggia, aggiungendo che di lei avrà commentato al massimo un suo outifit sui social.

“A me sta simpatica e mi dispiace che non sia qua. Avrebbe potuto avvisarci, mi spiace per il pubblico che è qui per rivedere gli artisti” esclama Mara.

La Lucarelli, con solito piglio polemico, lancia la sferzata: “Certe bizze se le può permette chi è supportato da un grande talento, che nel suo caso non c’è. (…) Visto che non sa cantare e il pezzo era oggettivamente brutto, io al posto suo proverei a essere simpatica e autoironica”.

Dichiarazioni che hanno creato il caos in sala: il pubblico l’ha fischiata a lungo, invitandola ad andare via.

Selvaggia, probabilmente, ha dimenticato di esserci andata particolarmente pesante contro Elettra, soprattutto durante la serata delle cover definendola il coronavirus della musica. Peccato, la Lamborghini abbia disertato Domenica In: avrebbe potuto dimostrarla, la sua autoironia.