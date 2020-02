Sanremo, Diodato e Levante di nuovo insieme grazie al Festival?

Che tra Diodato e Levante ci fosse stata una storia d’amore è di pubblico dominio, ma ora che i due non stanno più insieme c’è chi ha ipotizzato che dietro la sua canzone ci fosse qualcosa di più… Ma quali sono questi indizi? Cos’è che fa immaginare che dietro Fai Rumore c’è la possibilità di un ritorno di questa bella coppia musicale?

Levante e Diodato stanno di nuovo insieme?

Andiamo con ordine. Levante e Diodato sono stati insieme per diverso tempo, a partire dal 2017 fino al 2019, pur cercando di mantenere sempre il massimo della privacy possibile sulla loro storia.

A Domenica In, dopo l’esibizione del vincitore del 70-esimo Festival di Sanremo, Mara Venier lo ha incalzato dicendo: “Una canzone d’amore, beh possiamo dirlo che sei stato fidanzato con Levante, no? Avete avuto una bellissima storia d’amore”. Diodato, visibilmente imbarazzato, ha provato a tergiversare, ma alla fine ha affermato che “Beh, sì, è anche per Levante”.

Quegli strani indizi comparsi sul web…

Ma Diodato ha parlato anche di “magma interiore”… è solo un caso che l’album di Levante si chiami MagmaMemoria e che contenga un brano intitolato ‘Antonio’, proprio come il nome di battesimo del cantante?

In realtà, però, è successo anche un altro episodio già nella serata finale del Festival. Coez, appena rivelato il nome del vincitore, ha inquadrato Levante in una Stories dicendo: “Lo avevo detto che vinceva Diodato, questa è dedicata a te, vero?”. Lei ci ha tenuto a dire di no, pur ridendosela di grosso.

Levante felice per la vittoria del suo ex

A conclusione di tutta questa storia, la stessa Levante ha voluto dire la sua ai microfoni di Radio Italia, dove ha dichiarato: “Sono estremamente felice del primo posto per Diodato. Si merita quel posto da tanto tempo. E sono estremamente felice per lui”.

Ma, in conclusione, Levante e Diodato stanno di nuovo insieme grazie al Festival? Le voci di corridoio suggeriscono di no e, addirittura, che la cantante siciliana abbia già un altro compagno… Tuttavia non ci sono dichiarazioni ufficiali a riguardo e, magari, la vittoria di Fai rumore potrebbe farli riavvicinare…

