Fedez lo fa dopo due anni di lontananza da J AX: ‘Non sapete che liberazione’. Ecco le sue stories

Dopo due anni dall’allontanamento da J Ax arriva un gesto inatteso da parte di Fedez. Si tratta di un tentativo di riavvicinamento?

L’allontanamento tra Fedez e J Ax è uno di quelli che più di tutti hanno fatto discutere in questi ultimi anni. Tuttavia, a dare segnali di pace nei confronti dell’ex frontman degli Articolo 31 sembra essere proprio il marito di Chiara Ferragni, che dopo due anni è riuscito a fare un gesto che non pensava possibile…

Fedez torna a parlare dopo l’allontanamento da J Ax

In musica, lo sappiamo, le separazioni sono sempre dolorose. Dai Beatles ad Al Bano e Romina, a volte si litiga, altre si fa pace e si torna insieme…

Il sodalizio artistico tra Fedez e J Ax è cominciato nel 2013 con la creazione dell’etichetta indipendente Newtopia ed è andata avanti fino al 2018 tra hit e l’album doppio Comunisti col rolex, prima di un inatteso allontanamento. Non sono ancora chiari i motivi della loro separazione artistica, ma sappiamo solo che da qualche tempo pare che Fedez stia provando a ricucire i rapporti con l’ex compagno di strada.

Fedez torna a guardare il concerto di San Siro del 2018

Ebbene, qualcosa è cambiato negli ultimi giorni, quando Fedez ha postato alcune Stories nelle quali si mostra mentre riguardava il concerto tenuto a San Siro il 2 giugno 2018 insieme all’ormai ex collega.

“E niente – ha scritto il rapper nelle sue Stories – ho passato la serata a guardarmi il concerto di San Siro. È la prima volta che me lo guardo, non ho mai voluto farlo per un elenco infinito di motivi. Oggi riesco a rivederlo senza che mi faccia male pensare a quel giorno, non sapete che liberazione”.

Qualcosa sembra essere successa quel giorno: “Comunque mi sembra assurdo che per due anni non sia mai riuscito a rivedremi quel concerto, quel momento. A distanza di così tanto tempo non sembra vero essere riusciti a fare una cosa del genere. Ma soprattutto essere stato in grado di non ca..rmi addosso/vomitare su quel palco. Mi faccio i complimenti da solo va’. Non è nostalgia ma solo incredulità”.

Poi, però, Fedez dà la stoccata finale, che sembra essere proprio un riferimento al suo allontanamento da J Ax: “Mi sono anche rivisto le stories che pubblicavo in quel periodo e mi sto sul ca..o da solo (bene così)”.

Ora la domanda che tutti si pongono è una sola: con quella affermazione Fedez mira a riavvicinarsi ad Ax? Oppure è un segnale di ulteriore allontanamento?

Foto: Kikapress