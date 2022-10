‘Sbagliata Ascendente Leone’ è il docufilm su Emma in esclusiva per Prime Video

Prime Video ha annunciato il docufilm dedicato a Emma Marrone, disponibile solo sulla piattaforma dal 29 novembre.

Si intitola Sbagliata Ascendente Leone il docufilm dedicato a Emma, annunciato da Prime Video e in esclusiva sulla piattaforma dal 29 novembre. L’artista salentina, tra le voci più riconoscibili della musica italiana e con una carriera di attrice avviata con successo, si racconterà in maniera inedita e intima. Con la regia del duo BENDO (ovvero Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra), il docufilm nasce da un’idea della stessa Marrone che narra se stessa in prima persona.

“Giuro di dire la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità”, ha scritto la cantante sui social svelando la locandina. Sbagliata Ascendente Leone promette, dunque, un ritratto intimo con la stessa sincerità che da sempre contraddistingue Emma. Talento e determinazione, coraggio e fragilità sopra il palco e a luci spente: Emma artista e donna, dunque.

“Ho scelto di vivere la mia vita in movimento, sotto brillanti luci colorate, sempre a ritmo di musica”, ha postato ancora su Instagram la Marrone. “Sono pronta a condividerla tutta, anche quando la giostra si ferma e le luci si spengono ma la musica resta. Sempre”.

Foto da Ufficio Stampa Golin

La pellicola è prodotta da Lotus Production (Leone Film Group) con la scrittura di Federico Giunta e BENDO. Il titolo andrà, così, ad aggiungersi all’offerta di film, show e serie già presenti nel catalogo di Prime Video, tra cui le produzioni italiane Original Prisma, Bang Bang Baby, Laura Pausini – Piacere di conoscerti, FERRO, Celebrity Hunted, LOL e tante altre. Tra quelle già annunciate, ci sono Autumn Beat, The Bad Guy, Everybody Loves Diamonds e The Ferragnez – La Serie Stagione 2.

Dove vedere Sbagliata Ascendente Leone

I clienti Prime potranno vedere Sbagliata Ascendete Leone tramite l’app Prime Video disponibile per Smart TV, dispositivi mobili, Fire TV, Fire TV stick, Fire tablet, Apple TV, console di gioco, Chromecast e Vodafone TV. Grazie all’app i clienti potranno scaricare gli episodi sui loro dispositivi mobili per la visione offline senza costi aggiuntivi all’abbonamento Prime al costo di €49,90/anno o €4,99/mese. I nuovi clienti possono registrarsi ad Amazon Prime e ottenere un periodo di prova gratuito su amazon.it/prime.

Foto da Ufficio Stampa Golin – Kikapress