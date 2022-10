BTS, Jin pubblica il singolo solista “The Astronaut” scritto con i Coldplay

Uscirà il 28 ottobre sulle piattaforme digitali “The Astronaut”, singolo solista di Jin dei BTS. Non solo: il brano arriverà anche in formato fisico su CD dal 2 dicembre. A scrivere la canzone è lo stesso artista insieme ai Coldplay. D’altronde la band di Chris Martin aveva già collaborato con i BTS sulle note della hit “My Universe”. Ora il sodalizio si rinnova con “The Astronaut”.

Chris Martin e l’invito a Jin

Le novità non finiscono qui. Chris Martin ha infatti ufficialmente invitato Jin a partecipare al concerto che i Coldplay terranno in Argentina il 28 ottobre. In quell’occasione l’artista avrà modo di presentare dal vivo proprio “The Astronaut”. Una partenza con il botto per questo nuovo brano.

BTS, la band dei record

I BTS sono la band icona mondiale del K-POP. I BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, sono il gruppo sudcoreano più famoso al mondo. Hanno conquistato i cuori di milioni di fan in tutto il globo fin dal loro debutto nel 2013. Della band fanno parte RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook. Apprezzati per la loro musica auto-prodotta, per le performance strabilianti e per il loro modo unico di interagire coi fan, i BTS sono diventate delle vere e proprie icone pop del 21° secolo. Hanno infranto numerosi record mondiali e lanciato messaggi positivi e campagne come quella di “Love Myself” e il loro discorso alle Nazioni Unite “Speak Yourself”.

Ad oggi i BTS hanno collezionato 6 n.1 in classifica Billboard Hot 100 in poco più di un anno e si sono esibiti in stadi sold-out in tutto il globo. Sono anche stati nominati dal TIME “Entertainer of the Year” nel 2020. Per due anni consecutivi hanno ricevuto la nomination come “Miglior Gruppo dell’anno” ai Grammy Awards e numerosi premi e onorificenze ai Billboard Music Awards, American Music Awards (Artisti dell’anno) e agli MTV Video Music Awards.

