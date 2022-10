Anzj, il nuovo singolo è ‘Tu sai tutto’ con Camilla Magli

In attesa del nuovo EP ‘Cammjno’, è disponibile il singolo ‘Tu sai tutto’ che vede Anzj collaborare con Camilla Magli.

È in digitale da venerdì 28 ottobre Tu sai tutto, nuovo singolo del giovane talento Anzj insieme alla cantautrice Camilla Magli. L’artista e produttore milanese, tra i nomi più promettenti del panorama contemporaneo, anticipa così il progetto ‘Cammjno’, EP in otto tracce la cui pubblicazione su tutte le piattaforme digitali è prevista per l’11 novembre.

Cover singolo da Ufficio Stampa

La traccia apripista è il quadro di un legame romantico in cui, all’improvviso, uno dei due realizza come l’altra persona conosca ogni cosa di sé. Paure e insicurezze si fanno dunque strada nella relazione quando ci si mostra completamente all’altro, senza però rinunciare a essere se stessi. In un racconto fatto di sonorità elettroniche e richiami pop.

Tu sai tutto arriva dopo i precedenti brani Notti di maggio e Luna storta e andrà a comporre un EP caratterizzato da una ricerca melodica accurata. Ad accompagnarla, una visione avanguardistica nella scelta del sound delle produzioni. In attesa della pubblicazione, Anzj ha regalato ai suoi fan un’anticipazione del nuovo lavoro lanciando una call to action con un post su Instagram nel quale ha rivelato i titoli delle tracce inedite in Braille.

Sperimentazione, attitudine da producer e mix tra generi musicali diversi sono la cifra di Anzj, impegnato in uno studio in divenire per superare i suoi stessi limiti. Per questo, i suoi brani non sono circoscrivibili ad alcun genere, ma spaziano dal lo-fi alla trap, dall’indie-pop al rap, restando coerenti nello stile fortemente introspettivo.

Foto di Silvia Violante da Ufficio Stampa Golin