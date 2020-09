Al Bano Carrisi, la ‘misera’ pensione di 1470 €: ‘Non me la passerei tanto bene’

Fanno discutere le ultime parole di Al Bano Carrisi che, parlando delle difficoltà del mondo della musica, ha svelato a quanto ammonta la sua pensione.

Stanno facendo discutere alcune dichiarazioni di Al Bano Carrisi riguardo alla sua pensione. Il cantante pugliese ha raccontato di poter avere dei problemi finanziari qualora smettesse di lavorare e fare concerti, per via di una pensione troppo bassa. Ma a quanto ammonta? E, soprattutto, davvero gli impedirebbe di vivere?

Albano provato dal lockdown: annullato il tour mondiale

Andiamo con ordine. A 77 anni il cantante di Cellino San Marco è ancora tra i più apprezzati d’Italia e d’Europa. Inutile dire che l’idea di ritirarsi è probabilmente ancora lontana, sebbene lo stop dovuto al lockdown e al Covid-19 si sia fatto sentire. Il cantante ha dovuto infatti annullare il suo lungo tour mondiale previsto in Russia, Romania, Austria, Germania, Spagna, Cina e Australia,

Intervistato dall’Agi, ha raccontato quali sono state queste difficoltà, comuni a tutte le categorie di musicisti: “Ho calcolato che i miei risparmi mi faranno stare tranquillo per due anni. Se sono in difficoltà io, figuriamoci gli altri”.

Al Bano: “Con 1470 euro di pensione non me la passerei bene”

Il problema per Al Bano, però, sembra essere la pensione: “Se le cose continuassero malauguratamente ad andare male e un giorno dovessi vivere di sola pensione non me la passerei tanto bene. Il mio assegno ammonta a 1470 euro al mese, fino a qualche mese fa erano soltanto 1370. Non capisco come sia possibile visto che nella mia vita ho sempre versato i contributi, fin da quando ero contadino qui in Puglia e poi metalmeccanico a Milano”.

Parole che fanno discutere, le sue (lui non è nuovo a dichiarazioni controverse), ma che sono piuttosto comprensibili al di là delle cifre. Anche perché Al Bano non è solo un cantante, ma ha anche un’azienda agricola con grande produzione di vini, oltre ad un albergo con ristorante. E voi, cosa pensate delle parole di Al Bano sulla sua pensione?

