A Firenze il disco di Lorenzo Andreaggi con i brani di Narciso Parigi

Lo storico interprete dell’inno della Fiorentina ha pubblicato ben 45 album, riscuotendo grande successo soprattutto negli States: al suo attivo anche un sacco di film come attore, oltre che cantante dei temi principali della colonna sonora. Esattamente tre anni dopo a Palazzo Vecchio la presentazione del progetto Italia, America e Ritorno: in questo disco Narciso Parigi ha ricoperto il ruolo di direttore artistico, mentre ad interpretare i suoi successi ci ha pensato Lorenzo Andreaggi, con la produzione curata da Sergio Salaorni.

Alle 18 di Lunedì 13 Dicembre presso la Biblioteca dell’Oblate a Firenze (siamo nel centro della città) Giancarlo Passarella presenterà il disco Italia, America e Ritorno dove Lorenzo Andreaggi interpreta alcuni dei successi di Narciso Parigi in compagnia di Stefano Bollani, Irene Grandi, Antonio Aiazzi (tastierista dei Litfiba), Leo Martera (batterista dei Neon), Finaz (chitarrista della Bandabardò), Bruno Scantamburlo, Donatella Alamprese, Le Signorine, Saverio Lanza (chitarrista di Biagio Antonacci ed ora in tour con Cristina Donà) e tanti altri. Si parlerà di questo progetto e si ascolteranno dal vivo alcune di queste canzoni che sono solo una piccola parte delle centinaia composte da questo grande cantore della musica fiorentina.



Il disco è stato registrato agli storici studi Larione 10, quelli dove sono stati prodotti una serie di pietre miliari del rock fiorentino (come ad esempio i due album Mondi Sommersi e Spirito dei Litfiba), ma anche altri album importanti della musica italiana, tipo Per fortuna purtroppo di Irene Grandi, l’omonimo del 1996 di Mia Martini, ma anche Che cosa vedi dei Marlene Kuntz o il fortunato Pensa di Fabrizio Moro. Per questo i Larione 10 sono considerati una istituzione ed avere riunito così tanti musicisti per collaborare ai brani di Narciso Parigi (interpretati da Lorenzo Andreaggi), è stata una operazione fatta con il cuore. Lunedì 13 Dicembre lo scopriremo pubblicamente…