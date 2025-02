Warner Music Italy porta a Sanremo il Warner Music Store con appuntamenti e incontri per tutti i fan del festival.

La città dei fiori si accende di musica con l’arrivo del Warner Music Store. In occasione della settimana più attesa dell’anno, Warner Music Italy apre uno spazio esclusivo, pensato per celebrare la musica, gli artisti e le passioni dei fan. Dove trovarlo? Il pop-up store si trova nel cuore pulsante di Sanremo, in Corso Imperatrice 6, a pochi passi dallo storico Casinò, e sarà il punto d’incontro perfetto per gli amanti della musica.

Al suo interno il pubblico può trovare CD e vinili degli artisti in gara a Sanremo 2025 ma anche i migliori album della storia del Festival e i grandi classici italiani e internazionali. Inoltre, sono disponibili il merchandising esclusivo targato Warner Music, vinili 45 giri da collezione, in edizione limitata, disponibili solo qui dal 12 febbraio, con le canzoni in gara degli artisti Warner Music e ADA. Infine, la compilation ufficiale ‘Sanremo 2025’, un must have per ogni fan del Festival.

LEGGI ANCHE: — Serena Brancale a Sanremo con ‘Anema e core’: «Una scelta di cuore per raccontare chi sono»

Incontri speciali e dirette imperdibili

Nel corso della settimana, anche Meet & Greet con gli artisti e dirette Twitch con Il Rosso. Il creator più seguito d’Italia trasmetterà ogni sera in esclusiva dallo store, portando interviste, ospiti e contenuti inediti. Inoltre, sarà presente ogni giorno dalle 13:30 alle 15:30 per incursioni speciali.

Tutti i dettagli sul profilo Instagram ufficiale di Warner Music Italy, dove verranno annunciati tutti i protagonisti e anche qualche sorpresa.

Immagini da Ufficio Stampa