Il nuovo singolo di Piji (con la partecipazione speciale di Sergio Cammariere) è dal 15 maggio in ascolto su tutte le piattaforme digitali. Il brano anticipa l’album opera prima del cantautore romano

Con Vai,Valeria!, il nuovo singolo di Piji uscito il 15 maggio su tutte le piattaforme digitali (Azzurra Music/Grande Angelo), l’amore diventa un terremoto desiderato, una catastrofe emotiva accolta quasi con entusiasmo. Il brano vede la partecipazione straordinaria di Sergio Cammariere, autore della musica, e nasce dall’incontro tra due universi artistici affini: il cantautorato jazz e poetico di Cammariere e la scrittura ironica, cinematografica e visionaria di Piji. VAI, VALERIA! racconta il momento in cui la vita apparentemente perfetta e ordinaria viene travolta da qualcuno capace di “mandare all’aria” tutte le certezze. Non una crisi da evitare, ma una rivoluzione da abbracciare.Vai, Valeria, cambia l’aria / vai, rovinami la vita! / Ti aspettavo qua per distruggerla / quasi non vedevo l’ora: è questa la dichiarazione d’intenti che attraversa il brano, trasformando il caos sentimentale in una forma di liberazione. Tra pop d’autore, swing contemporaneo e suggestioni jazz, il pezzo alterna leggerezza e profondità, raccontando l’amore come forza destabilizzante e necessaria, capace di traghettare l’esistenza “da ordinario a straordinario”. Il singolo anticipa l’uscita di STA REGISTRANDO AUDIO… (Azzurra Music), primo album ufficiale di Piji dopo alcuni singoli ed EP all’attivo e con oltre vent’anni di attività artistica tra concerti, teatro, radio, televisione e scrittura, in uscita il 22 maggio. Cantautore romano tra i più originali e trasversali della scena italiana, Piji è stato definito negli anni “il cantautore più premiato d’Italia”, grazie a un percorso che lo ha visto conquistare oltre venti riconoscimenti nazionali, quattro partecipazioni al Premio Tenco e collaborazioni con artisti come Simona Molinari, Renzo Arbore, Sergio Caputo, Fiorello e molti altri. Con VAI, VALERIA!, Piji continua il suo personale percorso dentro le contraddizioni umane, mescolando romanticismo, ironia, inquietudine e desiderio di cambiamento.