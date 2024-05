Conduttore del concerto evento all’Arena di Verona, Amadeus ha affidato ai microfoni di Radio2 il suo pensiero sulla forza della musica. Ecco le sue parole.

Andato in scena nel primo weekend di maggio, il concerto evento Una Nessuna Centomila – In Arena è approdato in prima serata su Rai 1 (e in contemporanea su Rai Radio2) mercoledì 8 maggio. La messa in onda dello show musicale ha portato sulla rete ammiraglia quasi 4milioni di telespettatori (3milioni834mila) per uno share del 25,75%. Alla conduzione – in quello che è stato il suo ultimo prime time nell’azienda pubblica prima di passare al Nove – Amadeus, padrone di casa all’Arena di Verona.

Proprio il conduttore, intervistato da Andrea Delogu e Carolina Di Domenico per Rai Radio2, ha raccontato il valore della musica nella società di oggi. “Una Nessuna Centomila è una di quelle serate che rimangono nel cuore”, ha detto nell’esclusivo backstage dell’emittente. “Fiorella Mannoia ha detto una cosa giustissima: la musica ha una forza incredibile. In uno dei miei manifesti a Sanremo avevo scritto ‘la musica non si ferma mai’, perché la musica unisce. Non c’è differenza di età, di sesso, colore della pelle, livello sociale…”.

Foto Prandoni – Brunetti da Ufficio Stampa

Ha, quindi, aggiunto: “Quando porta dei messaggi così forti come il rispetto, l’amore, la libertà, è il mezzo più potente che uno ha a disposizione. Ecco perché la musica deve essere per tutti, a partire dai giovani”. Infine, l’appello a donare al numero solidale 45580, attivo fino all’11 maggio. “È stata una serata pazzesca. Il pubblico è partecipe: balla, canta, si commuove, ho visto che mandavano gli SMS. Tutti questi artisti hanno trascinato il pubblico con le loro canzoni”.

Tra gli artisti che si sono alternati sul palco di Una Nessuna Centomila – In Arena insieme a Fiorella Mannoia Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Big Mama, Brunori Sas, Elodie, Emma. E ancora: Niccolò Fabi, Achille Lauro, Ermal Meta, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Mahmood, Noemi, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Tananai. Tutti uniti per un obiettivo comune: dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le donne vittime di violenza.

Grazie al pubblico accorso all’Arena di Verona sono già stati raccolti €600.000 ripartiti e devoluti a nove centri antiviolenza italiani, individuati dalla Fondazione. A questi si aggiungeranno quelli della campagna solidale. Si può donare con SMS o una telefonata al numero 45580 chiunque in questi giorni può contribuire a questa causa cruciale. Gli utilizzi di tutte le risorse economiche raccolte nell’ambito di “Una Nessuna Centomila – in Arena” verranno rendicontati e comunicati nella totale trasparenza.

La Fondazione Una Nessuna Centomila è nata dall’evento live del 2022, da cui prende il nome, per il contrasto alla violenza sulle donne, grazie alla volontà delle quattro fondatrici: Fiorella Mannoia (Presidente Onoraria), Giulia Minoli (Presidente), Celeste Costantino e Lella Palladino (Vicepresidenti).

Foto Prandoni / Brunetti da Ufficio Stampa