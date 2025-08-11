Dal 18 al 24 agosto il Trapani Film Festival unisce cinema e musica con concerti, colonne sonore e ospiti come Raiz, Jaka e Sud Sound System.

Trapani torna a essere un palcoscenico d’incontro tra cinema e musica con la terza edizione del Trapani Film Festival (18–24 agosto), ospitata nell’arena del Cine Teatro Ariston a Villa Margherita.

Ideato dal produttore esecutivo e direttore creativo Francesco Torre, insieme a Michael C. Allen, e diretto artisticamente da Lele Vannoli, il festival rinnova e amplia il dialogo tra immagini e suoni, portando sul palco autori, colonne sonore, concerti e performance che raccontano la forza narrativa della musica nell’audiovisivo.

In un’epoca in cui i confini tra le arti si fanno sempre più fluidi, il TFF trasforma la musica in protagonista assoluta. Dalla spiritualità alla tradizione popolare, dalla sinfonica all’elettronica, fino al reggae e alla sperimentazione. Un vero laboratorio d’autore, dove la musica si ascolta, si guarda e si vive.

Tutta la musica del Trapani Film Festival

L’anteprima

Il 17 agosto, in apertura ideale della rassegna, Monsignor Marco Frisina, tra i più importanti compositori italiani di musica per il cinema religioso, presenterà MusiCinema – Le sue grandi musiche da film. La serata, organizzata da Chorus Inside Sicilia e diretta dal Maestro Salvatore Di Blasi, sarà un viaggio emozionante tra le sue partiture più celebri.

Gli appuntamenti musicali

21 agosto – Il cantautore Warco , voce del territorio e narratore di frammenti di vita quotidiana, aprirà il live di Marco Del Bene (MKDB) , compositore e producer che con Borders proporrà un’esperienza immersiva tra sound design, musica per immagini e visual art, arricchita dagli interventi dell’artista The Astronaut .

– Il cantautore , voce del territorio e narratore di frammenti di vita quotidiana, aprirà il live di , compositore e producer che con Borders proporrà un’esperienza immersiva tra sound design, musica per immagini e visual art, arricchita dagli interventi dell’artista . 23 agosto – Jaka & The Elymians Band con JAKA – BACK TO TRAPANI. Un ritorno atteso, tra reggae e radici mediterranee, con ospiti Hi Kee e Raiz (Almamegretta).

– con JAKA – BACK TO TRAPANI. Un ritorno atteso, tra reggae e radici mediterranee, con ospiti e (Almamegretta). 24 agosto – Gran finale con i Sud Sound System, icona del reggae italiano. Il gruppo sarà preceduto da Vybes e Ilan Muccino, talenti emersi da Amici di Maria De Filippi.

Il filo conduttore: De Core Podcast

Ogni serata sarà accompagnata dal compositore e arrangiatore Roberto Procaccini, che curerà gli inserti musicali e lo storytelling sonoro del talk dal vivo del collettivo De Core Podcast. Procaccini proporrà in esclusiva alcune anteprime musicali delle colonne sonore di Due cuori e due capanne (Massimiliano Bruno) e Ogni maledetto Fantacalcio (Alessio Maria Federici, in uscita su Netflix ad agosto).

Nei talk di De Core si alterneranno vari protagonisti. Tra questi Raiz, impegnato nel dialogo tra musica e cinema. Ci sarà poi Dimartino, tra le voci più originali del nuovo cantautorato. Infine, spazio a Pivio, autore di celebri colonne sonore, che presenterà il film Musicanti con la pianola.