Dopo l’annuncio del nuovo album di inediti ‘This Life’, dal 24 novembre, i Take That confermano il tour europeo che vedrà la band anche in Italia. Tutte le informazioni utili.

Periodo di annunci e novità per i fan dei Take That che, dopo aver annunciato la pubblicazione di un nuovo album, pubblicano anche le date del prossimo tour europeo. Il prossimo 24 novembre, infatti, è atteso il nono album in studio dal titolo ‘This Life’, anticipato dal singolo Windows già disponibile. Il brano rappresenta il ritorno del gruppo sulle scene musicali, a oltre cinque anni dall’ultima release e offre un assaggio di ciò che gli ascoltatori troveranno nel disco. Ma c’è un altro conto alla rovescia da segnare in agenda, ed è quello per la tournée Life Under The Stars.

Il tour estivo in Europa vedrà Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald esibirsi in ben 19 concerti all’aperto in otto paesi europei durante l’estate. E l’Italia non manca all’appello, con quattro prestigiose location. I Take That saranno, infatti a Marostica, Trani, Roma e Bologna; questo il calendario italiano:

7 Luglio – Marostica , Piazza Castello

, Piazza Castello 8 Luglio – Roma , Cavea dell’Auditorium Morricone

, Cavea dell’Auditorium Morricone 10 Luglio – Trani , Piazza Duomo

, Piazza Duomo 11 Luglio – Bologna, Sequoia Park

Dopo l’apertura del tour a Cork il 20 giugno, la band si esibirà anche a Dublino e Belfast prima di spostarsi in Germania, Danimarca, Ungheria, Svizzera, Italia e Spagna, per concludere il tour a Porto, in Portogallo, il 19 luglio.

Info prevendite e biglietti: i dettagli

I fan che preordinano il nuovo album della band ‘This Life’ nei negozi europei che aderiscono all’iniziativa, prima delle 18 (ora locale) di martedì 17 ottobre riceveranno un codice di prevendita esclusivo per l’acquisto dei biglietti. Tale prevendita apre alle 10:00 (locali) di mercoledì 18 ottobre mentre la vendita generale dei biglietti su TicketOne è prevista dalle ore alle 10 (locali) di giovedì 19 ottobre.

Foto da Ufficio Stampa