Stefano Bollani si prepara a un’estate di concerti che lo vedrà protagonista su alcuni dei palchi più prestigiosi d’Italia, portando dal vivo progetti diversi accomunati dalla libertà espressiva e dalla continua ricerca musicale che da sempre caratterizzano il suo percorso artistico

Stefano Bollani si prepara a un’estate di concerti che lo vedrà protagonista su alcuni dei palchi più prestigiosi d’Italia, portando dal vivo progetti diversi accomunati dalla libertà espressiva e dalla continua ricerca musicale che da sempre caratterizzano il suo percorso artistico.

Il tour attraverserà molteplici dimensioni artistiche, alternando grandi ensemble, concerti in solo, collaborazioni inedite e incontri con musicisti d’eccezione, restituendo tutta la varietà di un percorso che da sempre sfugge a definizioni e confini di genere. Tra gli appuntamenti più attesi, quelli con Tutta Vita Live e la formazione All Stars, una schiera di fuoriclasse del jazz, e non solo, come Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonello Salis, Ares Tavolazzi e Roberto Gatto, insieme a tre giovani talenti della scena contemporanea: Frida Bollani Magoni, in arte Frida, Matteo Mancuso e Christian Mascetta.

Il progetto Tutta Vita Live All Stars

Un’occasione più unica che rara dove si intrecciano generazioni, linguaggi e sensibilità artistiche differenti, che riunisce sullo stesso palco generazioni, linguaggi e sensibilità artistiche differenti, e che racchiude in un solo appuntamento tutte le dimensioni del progetto Tutta Vita: un film di Valentina Cenni, un disco di Stefano Bollani e poche date speciali in cui tutto prende vita sul palco. Il live si inserisce infatti in perfetta continuità con il film, come un’estensione naturale del racconto: dalle immagini alla scena, i musicisti sembrano attraversare lo schermo per ritrovarsi davanti al pubblico, nello stesso flusso di improvvisazione, ascolto e libertà creativa.

Nato da una residenza artistica in una dimora storica di Gorizia, il film segue i musicisti durante giorni di prove, dialoghi e momenti condivisi, osservando da vicino la nascita della musica fino al concerto finale al Teatro Politeama Rossetti di Trieste. Ed è proprio da quel finale che prende forma Tutta Vita Live All Stars, eseguito dalla stessa formazione protagonista del film e tratto dal disco pubblicato da Ponderosa Music Records, registrato dal vivo durante quella stessa serata: undici tracce che attraversano epoche, culture e geografie diverse, intrecciando repertori popolari, tradizionali e grandi autori della storia della musica, tutti riletti attraverso l’improvvisazione come linguaggio comune.

Ne nasce così un’esperienza in continua evoluzione, in cui ogni brano trova ogni volta una nuova identità, celebrando l’energia e il piacere del suonare insieme. Bollani sarà in tour con Tutta Vita Live e la formazione All Stars il 6 giugno alla Rocca Brancaleone di Ravenna per il Ravenna Festival (sold out), il 29 giugno nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” a Roma per il Roma Summer Fest e Summertime 2026, il 6 luglio all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (BS) per Tener-a-mente Festival (sold out), il 9 luglio a Perugia per Umbria Jazz e il 13 luglio al TAM Teatro Arcimboldi Milano. Tutti i concerti saranno preceduti dalla proiezione del film Tutta Vita.

Bollani, tutti i progetti

Ma l’eclettico artista milanese si esibirà dal vivo anche con altri progetti. Il 19 luglio porterà il suo live Piano Solo alla Rocca di Bertinoro (FC) per Entroterre Festival con cui chiuderà il tour in Sardegna il 29 luglio al Dromos Festival di Tharros (Cabras). Il 7 giugno, per Pesto Music Festival, l’Opera Teatro Carlo Felice di Genova ospiterà il concerto che riunisce sullo stesso palco Stefano Bollani, Danilo Rea e Dado Moroni per un progetto che si sviluppa come un flusso libero di idee, citazioni, momenti lirici e passaggi di brillante ironia, dove la musica nasce sul momento e ogni esecuzione diventa unica anche grazie al feeling che i tre musicisti riescono a creare con il pubblico.

Il 3 luglio, in occasione della 50^ edizione di Monfortinjazz, nel suggestivo scenario en plein air dell’Auditorium Horszowski a Monforte d’Alba (CN) Stefano Bollani salirà sul palco insieme a Enrico Rava per una rappresentazione sonora del profondo e duraturo legame fra due icone della scena musicale nazionale e internazionale, un concerto in cui il pubblico si troverà davanti un’intesa magica e palpabile, che nasce dalla combinazione perfetta fra la vena poetica e melodica di Rava e il pianismo estroverso, spesso giocoso, ma sempre elegante e colto, di Bollani. Prima del concerto ci sarà la proiezione del film Tutta Vita.

Il 5 luglio Bollani tornerà in trio ma questa volta insieme a Bernardo Guerra e Gabriele Evangelista – per un live in equilibrio costante tra libertà espressiva, ascolto reciproco e ricerca sonora in cui i tre musicisti si muovono attingendo da un repertorio che attraversa jazz, musica classica, tradizione napoletana e composizioni originali – all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (UD) per il Lignano Summer Live Festival; la stessa formazione si esibirà l’11 luglio sulla Scalinata di San Bernardino a L’Aquila per I Cantieri dell’Immaginario, all’interno del cartellone di L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026. Inoltre, il 17 luglio e il 18 luglio Bollani sarà ospite – per la Rhapsody in Blue di Gershwin – dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Daniel Harding rispettivamente alla Basilica di Massenzio a Roma e nella cornice unica di Piazza del Campo a Siena per l’ormai celebre Concerto per l’Italia, uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva, un rito collettivo capace di unire grande musica, spazio iconico e partecipazione del pubblico.

Biglietti disponibili sul sito di Stefano Bollani

29 maggio

Stefano Bollani Piano solo – ore 20.30

Teatro Politeama Rossetti | Trieste

Prima del concerto la proiezione del film Tutta Vita al Cinema Ariston di Trieste alle 18.00

31 maggio

Stefano Bollani con ospiti Peppe Servillo, le Ebbanesis e Daniele Sepe – ore 21.00

Rotonda Diaz | Napoli – Concerto omaggio alla città per Maggio dei Monumenti

6 giugno

Stefano Bollani All Stars Tutta Vita live / All Stars – ore 21.00

Rocca Brancaleone | Ravenna per Ravenna Festival – SOLD OUT

Il concerto è preceduto dalla proiezione del film Tutta Vita

7 giugno

Stefano Bollani – Dado Moroni – Danilo Rea – ore 20.30

Opera Teatro Carlo Felice | Genova per Pesto Music Festival

29 giugno

Stefano Bollani All Stars Tutta Vita live / All Stars

Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” – Sala Santa Cecilia | Roma per Roma Summer Fest e Summertime 2026

Il concerto è preceduto dalla proiezione del film Tutta Vita

3 luglio

Stefano Bollani e Enrico Rava in concerto – ore 21.30

Auditorium Horszowski | Monforte d’Alba (CN) per Monfortinjazz 2026

Il concerto è preceduto dalla proiezione del film Tutta Vita

5 luglio

Stefano Bollani – Bernardo Guerra – Gabriele Evangelista

Arena Alpe Adria | Lignano Sabbiadoro (UD) per Lignano Summer Live Festival

6 luglio

Stefano Bollani All Stars Tutta Vita live / All Stars

Anfiteatro del Vittoriale | Gardone Riviera (BS) per Tener-a-mente– SOLD OUT

Il concerto è preceduto dalla proiezione del film Tutta Vita

9 luglio

Stefano Bollani All Stars Tutta Vita live / All Stars

Arena Santa Giuliana | Perugia per Umbria Jazz

Il concerto è preceduto dalla proiezione del film Tutta Vita

11 luglio

Stefano Bollani – Bernardo Guerra – Gabriele Evangelista – ore 21.30

Scalinata di San Bernardino | L’Aquila per I Cantieri dell’Immaginario, edizione speciale per l’anno di L’Aquila Capitale italiana della Cultura

13 luglio

Stefano Bollani All Stars Tutta Vita live / All Stars

TAM Teatro Arcimboldi Milano | Milano

Il concerto è preceduto dalla proiezione del film Tutta Vita

17 luglio

Stefano Bollani | Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia | Daniel Harding Rhapsody in Blue – ore 21.00

Basilica di Massenzio – Clivo di Venere Felice | Roma

18 luglio

Stefano Bollani | Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia | Daniel Harding Concerto per l’Italia 2026 – ore 21.30

Piazza del Campo | Siena

19 luglio

Stefano Bollani Piano solo – ore 21.30

Rocca di Bertinoro | Bertinoro (FC) per Entroterre Festival

29 luglio

Stefano Bollani Piano solo – ore 21.00Teatro Tharros | Tharros (Cabras) per Dromos Festival

INFO

Ponderosa (Booking&Label)

info@ponderosa.it

02. 48194128

www.ponderosa.it

Stefano Bollani

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