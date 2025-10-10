Fuori Quo Vado? a distanza di pochi mesi dalla pubblicazione dell’EP di debutto Narrazione 1.

Spazio X, la community nata in Val di Susa fortemente voluta da Luca Vicini (Vicio, produttore e bassista dei Subsonica), presenta il videoclip del nuovo singolo Quo Vado? https://www.youtube.com/watch?v=R3LCzjIJquY, uscito il 3 ottobre a distanza di pochi mesi dalla pubblicazione dell’EP di debutto Narrazione 1. Clida e Metis sono gli autori del testo, mentre le musiche sono di Vicio, Michele Rege e Federico Ferrero. Il brano ha sonorità mariachi e trap spensierate che accompagnano rime eleganti, originali, brillanti e vivaci e un ritornello che entra immediatamente in testa. Proprio Clida e Metis raccontano: Quo Vado? trasmette leggerezza dal primo ascolto, è vero. Ma, allo stesso tempo, nelle parole del testo ci sono una moltitudine di spunti di riflessione: c’è la rivalsa, il volersi elevare dopo tanti anni di gavetta e di musica; e c’è quella disarmante sensazione di dover sempre avere a che fare con le difficoltà di un artista emergente al giorno d’oggi, specialmente quando si arriva da luoghi di provincia come la nostra Val di Susa. Nonostante tutto è innegabile il senso di appartenenza a un luogo che, per quanto possa essere teatro di molte controversie, è comunque il luogo in cui Spazio X ha piantato le proprie radici e sta crescendo sempre di più. Il videoclip, diretto da Spazio X e Edoardo Givone, è ambientato nella più classica delle feste in piscina e riprende il mood tipico dei party della scena urban trascinato dal sound allegro e coinvolgente del brano. Spazio X è un collettivo che mira alla crescita artistica e personale dei propri iscritti in cui la musica è la forma principale di espressione. Il collettivo è stato ideato e concretizzato da Luca Vicini e altri artisti affermati ed emergenti della provincia di Torino. L’idea che sta alla base del progetto è quella di scrivere, produrre musica e allo stesso tempo far conoscere a giovani artisti tutto il mondo che le ruota attorno. Come racconta lo stesso Vicio, Spazio X è nato come luogo di ritrovo per giovani musicisti e creativi, uno studio dove sperimentare l’arte del songwriting, della produzione, del mix e imparare da musicisti più grandi e navigati tutto ciò che serve per accedere al “mestiere della musica.

SPAZIO X – NOTE BIOGRAFICHE

Spazio X è una Community nata nel 2021, un collettivo musicale creato da Luca Vicini (produttore e bassista dei Subsonica) e altri artisti affermati ed emergenti della Val di Susa. L’idea alla base del progetto è quella di far conoscere il mondo della musica a 360°. Un luogo in cui ragazze e ragazzi mettono in pratica le loro attitudini artistiche. Uno spazio in cui i giovani possono incontrarsi e far crescere la propria creatività, realizzando le proprie idee. Tutto questo è reso possibile dall’aiuto di professionisti e artisti di altissimo livello (le collaborazioni vantano partecipazioni d’eccellenza come Subsonica, Ensi e Raige), Masterclass, seminari e apposite sessioni in studio.Un progetto che vuole tenere insieme la componente artistica e quella sociale, per permettere a chi lo frequenta di creare, sperimentare, imparare e crescere insieme ad altre persone. Dopo i singoli Stato D’Animo, Sei Seria e Senz’Anima, arriva l’EP di debutto, Narrazione 1, l’11 aprile 2025. A ottobre dello stesso anno arriva subito nuova musica, con il singolo inedito Quo Vado?