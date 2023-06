Hilton lancia la traccia audio ASMR studiata per aiutare i viaggiatori a distendere i nervi al fine di vivere al meglio le vacanze

Che suono ha il relax? La risposta è in Sounds of the Stay, la traccia audio ASMR studiata per aiutare i viaggiatori a distendere i nervi in modo da vivere al meglio le vacanze. Il particolare brano è stato lanciato da Hilton con la collaborazione di Giulia Poerio, psicologa ed esperta di ASMR.

Relax in vacanza, cosa ci mette i bastoni tra le ruote

Secondo un’indagine condotta da Hilton il 44% degli Italiani necessita di almeno cinque giorni per riuscire a rilassarsi completamente quando tenta di staccare la spina dalla routine quotidiana. Un dato che non sorprende, dato che nei primi giorni di vacanza i nostri connazionali ammettono di sentire ancora il peso della routine quotidiana (36%) e la preoccupazione per il lavoro lasciato sulla scrivania (29%). Ma anche l’ansia di ciò che li attende al ritorno (27%) e la preoccupazione di separarsi dal proprio animale domestico (10%).

Sounds of the Stay, il brano a prova di relax

Ecco allora che Hilton – con oltre 7.100 strutture in tutto il mondo – ha deciso di aiutare i viaggiatori a entrare più facilmente nel mood vacanziero con Sounds of the Stay. La traccia ha una lunghezza, una tonalità e una frequenza scientificamente provate per permettere a chi la ascolta di rilassarsi. Con una durata di 3 minuti, il brano è ricco di rumori soft, lenti e ripetitivi: per esempio lo scricchiolio della sabbia mentre si passeggia sulla spiaggia e le ruote delle valigie che scivolano sui pavimenti di marmo degli alberghi. Una traccia audio ASMR unica nel suo genere, che comprende anche altri spunti uditivi che, secondo gli intervistati, hanno la capacità di trasportarli immediatamente nel mood vacanziero, come il dolce suono della crema solare che viene spalmata (22%) e il caratteristico splash di un tuffo in piscina (21%).

L’esperta di ASMR, la dottoressa Giulia Poerio, ha commentato: “L’impatto che i suoni di tutti i giorni hanno sui nostri livelli di rilassamento e benessere è un tema che, soprattutto negli ultimi anni, riscuote nella ricerca un crescente interesse. Quindi è comprensibile come i suoni che comunemente associamo alle vacanze possano contribuire ad avvicinare le persone alle tanto desiderate sensazioni di riposo e relax, ancor prima che raggiungano le loro destinazioni di vacanza. Lavorare con Hilton a questa traccia musicale ASMR ha messo in luce le tecniche che potremmo utilizzare per favorire il trasporto mentale in vista della meritata pausa dalle vacanze, permettendoci di staccare la spina ancor prima di attivare in toto il mood vacanziero”.

Hilton e il progetto Sounds of the Stay

Patricia Page-Champion, senior vice president e global commercial director di Hilton, ha dichiarato: “Avendo trascorso la maggior parte della mia carriera nell’hotellerie, mi ha da sempre affascinato l’espressione delle persone quando varcano la porta della struttura, la piacevole sensazione di una vacanza che sta per iniziare. Un ottimo soggiorno offre l’opportunità di fermarsi e riflettere su se stessi, e l’obiettivo della traccia è aiutare le persone a beneficiare della propria vacanza con grande anticipo, addirittura prima dell’inizio della vacanza stessa”.

