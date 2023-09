Si intitola ‘The Last Time I Saw You’ l’ultimo singolo di Nicki Minaj: un brano dalle sonorità sorprendentemente pop.

È uscito il nuovo singolo della regina dell’hip hop Nicki Minaj, intitolato The Last Time I Saw You. Dopo aver sorpreso i fan quest’estate con Barbie – brano contenuto nel disco Barbie: The Album, e aver contribuito al successo della soundtrack del film campione al botteghino – Nicki Minaj è tornata con un brano diverso, che ricorda sonorità più pop rispetto a quello che siamo abituati ad ascoltare da Nicki. L’artista aveva anticipato The Last Time I Saw You in una Instagram Live, lasciando sorpresi i fan. Il brano è estratto dal suo quinto album della Minaj, Pink Friday 2, in arrivo prossimamente.

Recentemente Nicki Minaj ha collaborato al remix di Princess Diana con Ice Spice, che le ha fatto ottenere il suo 22esimo successo nella top 10 della classifica, debuttando alla posizione #4 ad aprile. Quest’anno ha anche collaborato con YoungBoy Never Broke Again in WTF e Kim Petras in Alone. Red Ruby Da Sleeze segna invece la sua unica uscita da solista del 2023 e la canzone ha raggiunto la posizione #13 della Hot 100.

