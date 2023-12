Si intitola ‘Specchio’ il nuovo singolo di Taoma. In anteprima su Funweek il videoclip del brano che anticipa l’EP.

Si intitola Specchio il nuovo singolo di Taoma, fuori dal 23 novembre per UMA Records/Sony Music Italy. Si tratta del primo estratto del suo EP d’esordio previsto per la primavera del 2024. Specchio unisce melodie soul RnB e assoli di chitarra rock a un songwriting ricercato che non dimentica la vocazione pop, perfetta sintesi delle influenze stilistiche apprese e accolte da Taoma nel corso del suo percorso artistico, avviato sin dalla giovane età in un contesto famigliare strettamente legato all’arte. Il brano è prodotto da Taoma e Roberto Lobbe Procaccini.



Il cantautore con specchio specchio, citazione proveniente dalla pop culture, chiama all’attenzione se stesso attraverso la figura dello specchio, aiutante e protagonista della canzone. L’artista, confuso, solo e pensieroso, cerca risposte guardando alla vita degli altri che preme sull’acceleratore, mentre lui si muove lento e cauto per tracciare la sua strada. Taoma si muove alla ricerca della ricetta per rompere l’incantesimo che spesso ci distrae dalla meta, sollecitando impegno, perseveranza e voglia di sporcarsi le mani senza prendere scorciatoie.

«Specchio è nata in un giorno di pioggia, quando sembra più facile puntare il dito contro gli altri invece che prendersi la responsabilità dei propri errori. – dice Taoma – Specchio parla di quella sensazione quando capisci che non sei dove vorresti già essere, ma ti rendi conto che solo tu hai il potere di cambiare le cose e nessun altro. È una presa di coscienza, ma anche di potere, è un passo dentro di noi, prima di un grande salto fuori».

TAOMA, attraverso il suo singolo Specchio, analizza in profondità le proprie insicurezze e speranze, ritrovando la fiducia in sé stesso durante un periodo caotico e turbolento, accettando i propri difetti e costruendo le basi per migliorarsi e far emergere il suo potenziale artistico. Il video è diretto da VonJako.