Indivisibili (Il Filo Rosso) è il nuovo singolo di Simone Barotti, disponibile dal 24 novembre nei principali store digitali (SI.FI.Record con la produzione di Valerio Ciccarelli – STUDIOVALE). Un brano che si ispira alla leggenda orientale del Filo Rosso del destino, secondo cui si è legati alla propria anima gemella attraverso un filo rosso invisibile ed indistruttibile annodato ai mignoli della mano sinistra. Questo farà in modo, nonostante eventuali difficoltà, di ricongiungere le anime predestinate.

Il brano è una pop ballad con accenni al rock ma anche ad un sound anni ’90, segno di una nuova sperimentazione musicale del cantautore romano che propone l’ennesimo crossover di stili. Il videoclip, per la regia di Hiago Miscia, vede l’artista immerso in ambienti dove il filo rosso sembra sfiorarlo e circondarlo a riprova del fatto che il destino ci osserva e ci abbraccia nell’attesa che si sia pronti ad accoglierlo consapevolmente.

Chi è Simone Barotti

Simone Barotti è un cantautore romano. È tra i protagonisti del musical 1998 nel 2010. Le sue esperienze teatrali continuano poi nel 2014 e 2015, quando i brani del suo primo disco vengono adattati allo spettacolo Il cuore ha più stanze di un bordello di Gabriel Garcia Marquez. Simone canta sul palco con il supporto di un flautista, un chitarrista ed un contrabbassista. Interseca inoltre le note con le parole dell’attrice partenopea Rosalba di Girolamo. Apre i concerti di Tosca e fa da starter agli spettacoli del comico Antonio Giuliani. La sua caratteristica principale è quella di spaziare tra diversi generi musicali e si rifiuta di etichettare la sua musica.

Pubblica due fortunati EP e diversi singoli di buon successo tra cui vanno citate Quando spegni la luce e Amami da ora. Il 24 settembre del 2021 esce la sua prima cover ufficiale Gimme More. Simone stravolge in chiave Jazz la hit della pop star Britney Spears accostando al brano un video che lo vede interagire con due alter ego. Il brano raggiunge la posizione n°1 nella classifica Jazz dei singoli più scaricati da Itunes. Il 16 Giugno 2023 esce singolo Amore Tossico, un tango/dance in previsione della stagione estiva. Il videoclip raccoglie circa 60 mila visualizzazioni.