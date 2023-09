‘Padrino’ è il titolo del nuovo singolo di Side Baby, disponibile da venerdì 29 settembre su tutte le piattaforme per Warner Music Italy.

Il ritorno di Side Baby è nel segno di Padrino, titolo del nuovo singolo disponibile da venerdì 29 settembre su tutte le piattaforme per Warner Music Italy. Sono passati due anni dall’ultimo album Il Ritorno del Vero, in cui il rapper romano ha condensato una celebrazione dell’autenticità raccontando apertamente tutte le proprie esperienze di vita e di carriera. Con Padrino, però, l’impressione è che si stia aprendo un nuovo capitolo: un primo, nuovo passo in avanti per Side Baby.

Il brano è prodotto da Close Listen, Youngotti e DamzTheProducer e suona come una dichiarazione d’intenti. In puro stile Side Baby, Padrino è un manifesto della sua attitudine, del suo legame col rap, dei suoi suoni, dove l’artista diventa davvero il padrino di uno stile iconico che ha spopolato e si è affermato costruendo un vero e proprio universo trap. Lo stesso in cui è maturato e cresciuto l’artista, che lo ribadisce su un beat cupo e martellante con tutte le barre d’impatto che non gli sono mai mancate.

Le premesse per un nuovo, entusiasmante progetto di ci sono tutte. Del resto, la firma con Warner Music ha sicuramente rappresentato quantomeno un cambiamento contestuale e tecnico per Side Baby, che promette come Padrino sia solo l’inizio. E che il futuro sia pieno di sorprese.